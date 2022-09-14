高雄市中正體育場改建工程14日上午10時14分傳出火警，疑似因為施工怪手油管破裂，導致怪手自燃，現場冒出濃煙，消防局獲報後出動新興分隊與苓雅分隊前往救援，火勢於10時37分撲滅，無人員傷亡，詳細起火原因還有待釐清。