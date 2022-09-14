高雄中正體育場施工 怪手油管破裂自燃竄濃煙 10:582022/09/14 中時 楊舒婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市中正體育場改建工程14日上午10時14分傳出火警，疑似因為施工怪手油管破裂，導致怪手自燃。（民眾提供／楊舒婷高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市中正體育場改建工程14日上午10時14分傳出火警，疑似因為施工怪手油管破裂，導致怪手自燃，現場冒出濃煙，消防局獲報後出動新興分隊與苓雅分隊前往救援，火勢於10時37分撲滅，無人員傷亡，詳細起火原因還有待釐清。 印度唯一在役航艦超日王號發生火災 無人員傷亡 虎尾垃圾場火警濃煙直竄天際 疑炎熱引發自燃 工地碎石亂飛、怪手沒防護 議員批中市府忽視工安 # 高雄市 #苓雅區 #怪手 #自燃 #火警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大雨導致岡山電線桿傾倒 幸無人員傷亡 21:002022/08/10 社會 空勤直升機不僅救人還吊掛怪手 民眾嘖嘖稱奇 12:272022/08/19 寶島 6旬男獨攀八仙山昨迷路失聯 今早打電話報平安 11:282022/07/27 社會 苗21線大雨土石崩落 遊覽車、小客車等10多輛車受阻 14:082022/09/03 社會 國1五楊高架橋南下段 貨車自燃「瞬間成火球」燒到剩骨架 12:352022/08/05 社會 鄭州恐再臨豪雨 市委書記：全面進入應急備戰狀態 22:132022/07/15 兩岸 美副國務卿將會見中國大使 主要談論台灣議題 22:052022/08/23 國際 彰化金曲慶中秋煙火秀 無人機助陣 04:102022/08/31 地方新聞 單臂怪手撐一天有戰友了 加裝斜撐支柱支撐傾倒危樓 15:362022/08/15 社會 42億豪宅燒8小時 林青霞報平安 04:102022/07/09 娛樂新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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