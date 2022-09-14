近日網路瘋傳一段人倫悲劇影片，一名男童疑似因不滿阿嬤拿藤條教育，一氣之下反手攻擊並將阿嬤勒到窒息倒地，但更誇張的是，旁觀者竟全程錄影真的「不救」。據悉該事件疑似發生在大陸黑龍江省，但發生日期、阿嬤是否死亡仍不明，影片被轉傳至推特和PTT上引發熱議。

男童疑似因不滿阿嬤拿藤條教育，一氣之下反手攻擊並將阿嬤勒到窒息倒地。（翻攝 Twitter）

只見畫面中 ，阿嬤手持藤條疑似要教育男童，男童一氣之下先是揮手重擊阿嬤一拳，隨後伸手勒住阿嬤脖子，阿嬤被壓倒在地後，用手上拖鞋拍打男童的背部示意放手，但男童仍不鬆手並大吼「每次都打我，說我不講理，打我，到底是誰不講理」，最後阿嬤無力倒地不再掙扎。

對此，旁觀者見狀竟未上前阻止反倒全程拍攝錄影，後來攝影者發現阿嬤沒有動作，才意識到不對勁，不斷勸說男童鬆手，待男童鬆手時阿嬤已倒在地上一動也不動。

幾秒後一位中年婦女背著另一個孩子進來，看到這個狀況，便拿出藤條抽打男童，怒罵「你奶奶死了」，男童似也發現自己做錯事，跟著哭喊「我錯了，奶奶你快起來」。

據悉該事件疑似發生在大陸黑龍江省，但對於發生日期、阿嬤是被勒到昏迷，或是已經死亡，目前皆未知。影片被分享至PTT論壇，掀起台灣網友熱烈的討論，紛紛表示「這真的是拍攝者不救…」、「去救阿嬤搞不好還救活，只顧打小孩?」、「用暴力教小孩、小孩也用暴力回應你啊」、「拍攝者不是沒知識就是沒良心」、「用暴力教育小孩就該預料到有這種下場」、「這小孩被寵壞了吧?還使出鎖喉是哪招?」、「拍攝者還在笑，大逆不道」。