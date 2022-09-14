不論生男生女都是父母的寶貝，一名女網友表示，公婆家都是生男生，所以她懷孕且確定是男娃後，公婆為了讓她腹中的孩子從男變女，公公曾開玩笑說「希望孩子的小雞雞飛走」，婆婆也聽信偏方買「可轉換性別的中藥」給她喝，後來她不慎流產，情緒崩潰喊「我想跟老公離婚」。

原PO昨（13）日於論壇《Dcard》指出，跟老公結婚1年半，老公上有兩個哥哥，大嫂和二嫂生兩胎都是兒子，公婆希望家裡能有女娃，所以一得知她懷孕，公婆就不斷地說「如果是女生就好了」，後來產檢出她腹中的胎兒是兒子時，公婆失望地說「怎麼又是男生」。

原PO表示，知道懷的是兒子後，公婆並不死心，買了不少女娃用的嬰兒用品給她，公公向她說「希望孩子的小雞雞飛走」，婆婆也聽信鄰居偏方買「可轉換性別的中藥」熬給她喝，但她一口都沒喝，她和先生一致認為不論生男生女都是寶貝。

但原PO懷孕中期不慎流產，她和先生崩潰痛哭，小產後她請假在家休養，婆婆和大嫂煮雞湯給她補身，又對她說「想開一點，說不定下次就懷女兒了。」讓她情緒瞬間爆炸，把所有不滿全都發洩在先生身上說，「我沒辦法接受小孩沒了，婆婆是這種態度」，她難受地說「我好想跟他們成為陌生人，老公覺得我這樣讓他很難做人，還一直對我說公婆最疼的媳婦就是我，但我好討厭這種情緒勒索的感覺，想跟老公提離婚」。

心境曝光，網友也紛紛安慰她，「你老公心也很痛，建議一起外出散心幾天」、「先不說公婆是不是真的最疼妳，還是妳老公為了安慰妳的謊言，但光轉換性別藥，和婆婆事後的態度，都有很大的問題」、「轉換性別的藥也太智障了」。