臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

總統蔡英文昨日（13）赴南投縣視察負責生產「CM-34雲豹八輪甲車」的兵整中心，強調台灣國防自主能力的重要性。蔡更帶著與民進黨南投縣長參選人蔡培慧，參訪在地商家時所購買的冰淇淋與兵整中心、軍備局209廠同仁分享，藉以慰勞他們的辛勞。此消息引熱議，大批網友灌爆蔡臉書抨擊，蔡政府將軍人推向兵凶戰危的處境，卻只送了個冰淇淋安撫，實在令人啼笑皆非。

蔡英文昨日在臉書發文表示，CM-34雲豹八輪甲車，是集結國軍、民間產業、學界力量而誕生的八輪裝甲車，更是台灣國防自主能力的最佳展現。位於南投縣的兵整中心及軍備局209廠，不但是雲豹甲車的生產線，也是國軍裝備和車輛的研發、製造跟維修的重要後勤單位。

蔡英文指出，當天下午她帶了集集在地品牌冰淇淋，為這一群捍衛國家安全的幕後英雄打氣，謝謝他們為國家的付出。蔡強調，來到兵整中心前，她在蔡培慧、民進黨立委羅美玲的介紹下，參訪集集在地店家，這是一家利用台灣在地農產製作的義式手工冰淇淋店。品嚐完美味的冰淇淋之後，她也買了一些冰淇淋，與兵整中心、軍備局209廠的大家一起分享，感謝他們的辛勞。

此文湧入超過1300則留言，除少部分人表示支持外，多數都是批評聲浪。網友紛紛留言：「感覺妳只是為了冰淇淋去的欸」、「不要把國家推向危險的戰爭邊緣，再來送冰淇淋安撫」、「送冰還不如少挑釁」、「我大EE是美食部落客吧」、「一手帶冰淇淋慰勞現職國軍，另一手溯及既往砍退職國軍退休金」、「請問這樣拍照恰當嗎？國防要地就盡量拍出來給敵人和全世界看光光吧！」