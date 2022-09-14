教育部將技高與普高學校上傳中央學習資料庫的截止時間皆訂於4月26日截止，且高三畢業考又在統測考試結束後立即展開，導致今年的技高生同時要面對統測考試、繳交學習歷程檔案及畢業考試等多重壓力，全國高級中等學校教育產業工會(以下簡稱全中教)為此主張普高與技高的考招制度應分流處理，以維護學子的學習權益。

111技專校院考招新制已走完，目前正值112考招制度規畫重要時期，全中教表示，在13日舉行的「112年度高級中等教育階段學生學習歷程檔案重要日程草案諮詢會議」中，針對112年度大專校院之招生管道作業期程及各學校提交高三下學生學習歷程檔案之時間點，各界達成初步的共識，且學習歷程檔案中央平台繳交截止期程，112年度也改為依據學生所屬學制區分2梯次，分別訂於112年4月25日及5月27日。

全中教提到，此政策的改變，與會內一直以來主張的「考招制度普高與技高分流處理，維護所有學子學習權益」的目標一致，也稍能緩解技高學生同時要準備統測考試及學習歷程檔案平台關閉的壓力。

全中教指出，然對於昨日會議上，針對112考招期程中，不論是否具有學術或綜高學程之技高學校，高三畢業考試均需配合普高第六學期成績PDF檔上傳期程，緊壓縮在統測結束後辦理完畢，全中教對此政策表達遺憾。

全中教認為，此規定下，技高學生同時要面對兩種不同範圍考試的準備壓力；此外，也影響到部分技高學校過往以實作形式之畢業展替代紙筆測驗畢業考試之正常教學。

全中教說明，在全球各國發展快速變化下，國家急需「具備知識基礎的專業技術人才」，肯定教育部的付出，更企盼未來重視技職教育的力道再加強，教改政策應盡量照顧大多數技高學子的需要，而考招制度亦能逐年修改到更貼近教育現場的實際需求，以達落實維護技高學子學習權益之目標。