距離九合一選舉僅剩約2個月，各候選人積極衝刺，就為打贏這場4年1次的選戰，而雖然高雄市前副市長李四川此次沒有參選，但其動向仍相當受關注，今（14）天他於臉書大力推薦國民黨台北市長候選人蔣萬安，說自己的首份工作就是在台北市政府，希望台北市民可以幫他的老東家找一位好老闆，並透露將提供淺見給蔣萬安參考。

李四川表示，因為國民黨籍前內政部長李鴻源擔任無黨籍台北市長候選人黃珊珊政策總顧問的關係，許多關心北市選情的好友希望他出馬協助蔣萬安，給年輕人一個機會，他因此承諾會提供淺見給蔣萬安參考。

「好的領導人不是發號命令，而是廣納諫言！」李四川指出，每個人其實都是無知的，只不過無知的領域有所不同，因此只要有人提出對台北市好的政策，都會是蔣萬安的市政顧問，而如今蔣萬安也展現出這樣的態度與風範。

李四川說，他的第一份工作就在台北市政府，從基層公務員做起待了整整25年，期間許多建設現在仍在提供市民使用，「期待優秀的台北市民幫我的老東家找一個好老闆，也幫自己找一位好市長，好好建設台北市成為國際化的現代城市！」