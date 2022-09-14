詐騙集團設立假帳號安排假投顧老師鼓吹被害人匯錢。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

收到網路投資訊息真的要多注意！一名退休男子今天5月份收到假投資簡訊，對方慫恿他投資虛擬貨幣，短短一個月就匯出千萬，最後無法出金才驚覺被騙。警方查出該詐騙集團水房就在高雄，清查被害者共15人，損失金額高達2000多萬，警方查出2名主嫌都是9年級生，趁著他們到超商買東西時突襲，依法送辦。

一名67歲退休男子在今年5月份收到投資簡訊，點擊連結後，一名自稱投顧老師開始慫恿他投資虛擬貨幣，對方誆稱保證獲利穩賺不賠，他就跟著指示到假投資網站申請帳號，並依照對方指示，一個月內陸續匯了千萬元，但準備提領帳面上獲利卻無法出金，對方以各種理由告知他帳號遭凍結，甚至還要索取解鎖金，他才驚覺受騙，但為時已晚，短短一個月已損失1000多萬元，警方獲報後立即組成專案小組全力偵辦。

初步清查被害者共有15人，遍及全台，損失金額高達約2000多萬。經專案小組調閱相關監視器畫面循線追查，多方蒐集資料進行身分比對，掌握該詐欺集團幹部是年僅20歲何姓嫌犯及19歲的涂姓嫌犯，7日前往他們藏身在鳳山區大樓內的詐騙水房，趁著他們到超商買東西時突襲，並將陳姓收簿手及郭姓取款車手共6名成員拘提查緝到案。

警方在水房中查扣現金新台幣2萬8000元、17支手機、11本銀行存簿、11張金融卡、2台筆記型電腦、毒品愷他命、咖啡包等相關證物，全案以違反詐欺罪、洗錢防制法罪嫌解送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

值得注意的是，此案2名主嫌年紀平均僅20歲，警方提醒詐騙手法推層出新不勝枚舉，有疑慮可直接撥打165反詐騙專線諮詢求證，並持續向上溯源追查詐騙集團及其他共犯，清查嫌犯相關金流及財產，積極擴大偵辦。

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