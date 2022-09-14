台股ETF資優生元大台灣高息低波(00713)加入季配息戰局，自公告首次季度配息金額後，戰力滿檔，9月以來，每日成交量、盤中零股交易量倍數成長，市場討論度大增，Google搜尋熱度也直線飆升，躍居存股族、零股族與定期定額族新歡。

一般人可能認為，在投資時，要同時追求成長與收益，就像兩條平行線，永遠都不可能交叉，無法兼得。不過從元大台灣高息低波(本基金之配息來源可能為收益平準金)(代號00713)的歷史績效與配息紀錄來看，正可協助投資人滿足「追成長、低波動、好收益」的3大投資願望，對於無法花大錢、找代操的小資族，也能擁有累積資產與打造現金流的絕佳投資利器。

00713自2017年9月份上市以來，每年配息金額逐年成長，過去4年每受益權單位配發金額依序為1.55元、1.6元、1.7元和3.15元，今年改為季配息後，首次也預計配出1.45元，而且在12月時，將再進行今年第2次的收益分配。

00713為國內唯一納入低波動因子的台股季配息ETF，相較於其他低波動高股息ETF在選股邏輯上，大多僅僅納入低波動、高股息的擇股條件，00713也非常重視成份股的成長性，並利用價值投資，根據本益比的相對高低位置，進行評價面買低賣高的波段操作，用紮實功夫，打破「低波動、漲不動」的市場迷思。

以當前非常熱門的定期定額方式為例，如果將00713追蹤指數-特選高息低波報酬指數與台灣加權股價報酬指數，進行定期定額比較，00713追蹤指數的績效表現極為突出，在過去1年、2年、3年和5年的定期定額報酬率分別為-3.97%、7.56%、21.68%和39.85%，每期都勝過台灣加權股價報酬指數的-7.14%、0.28%、16.58%和37.18%。

觀察國人的存股風潮，存高股息個股可以說是存股1.0的階段，而近年來，因為高股息ETF具備精選高息個股、自動汰弱留強與分散投資風險等好處，使得投資高股息ETF的風氣日盛，從券商承作定期定額的數字可以見到，每月定期定額0050、0056等ETF的交易戶數多達十萬戶，甚至超過台積電(2330)、兆豐金(2886)等熱門存股標的，這算是存股2.0的階段。隨著今年以來市場動盪，許多訴求低波動的ETF發揮低波、抗跌能力，投資人開始意識到投資標的低波動的重要性，現階段正在邁向存股3.0時代。擁有高息低波特性，且兼具淨值成長能力的ETF，預期可成為未來投資新主流，而且若能在年化報酬率高於每年配息率的趨勢下，讓ETF淨值與配息金額能夠同步成長，更是值得投資人做為退休理財的首選工具。

元大投信提醒，00713調整配息頻率後，初期配息可能有各次配息金額不一致，使ETF配息率波動的情形，投資人應合理評估配息水準，並留意ETF的配息率不等同報酬率，交易前宜同步注意ETF過去的配息紀錄、配息率以及報酬表現。