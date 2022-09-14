37歲韓國女星Clara（克拉拉、李成敏）曾被時尚雜誌《MODE》評選全球第二美、亞洲第一美，她臉蛋精緻、身材有料，3年前宣布死會，對象是韓裔美籍投資家Samuel Wang，原本她對老公保密到家，今年初Clara首度曬出兩人合影，可見男方身材不高，還有些凸肚，讓不少粉絲心碎。而Clara最近復出拍戲，常傳「修修臉」的她分享近照更使網友驚呆，有著巴掌臉的她，臉蛋小到只有旁人的一半。

Clara早年在韓國演出過電視劇《急診男女》、《命中注定我愛你》等，後來她跟前東家社長鬧翻，兩人互咬性騷擾和曖昧簡訊，讓Clara頓時在韓國被封殺，之後她轉往大陸拍戲，2019年閃婚嫁給大她2歲的Samuel Wang，據知對方原本在大陸投資教育業，近年回韓國投資工作室，可見財力雄厚，婚後兩人更住進價值約1.15億至9.3億台幣不等的首爾摩天大樓「樂天世界塔」的Signiel。

Clara最近到大陸拍古裝電影並過中秋節。（圖／翻攝自actressclara IG）

Clara近年常傳出進廠維修傳聞，原本她的五官甜美，近年卻越趨深邃精緻，下巴也越來越尖，但她始終沒有正面回應傳聞，反倒是今年初主動曬出和老公隔著口罩接吻照片，可見Samuel Wang穿著寬鬆T恤，肚子微凸，和168公分穿著高跟鞋的Clara差不多高，引來網友一陣崩潰。

Clara曬出和富商老公同框照片。（圖／翻攝自actressclara IG）

Clara過去曾來台參加活動。（圖／中時資料照片）

婚後Clara曾表示不會引退，有適合喜歡的作品還是會復出拍戲，先前中秋節她曬出在大陸拍戲殺青穿著古裝的大合影，寫下：「FINISHED SHOOTING IN CHINA」，並曬出和月餅的照片，而從團體照中可見Clara不只身材纖瘦，臉小到幾乎算是只有旁人的一半，引來許多粉絲按讚，誇她貌美依舊。