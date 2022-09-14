振興醫院院長魏崢、副院長殷偉賢2021年讓92名不符接種計畫的人士施打新冠肺炎疫苗，士林地檢署給予2人緩起訴處分，期間1年，檢方並依職權送台灣高檢署再議；高檢署駁回再議，魏崢2人獲緩起訴確定。
檢方調查，振興醫院為疫苗接種計畫合約醫療院所，明知去年5、6月間，接種計畫僅開放第1至3類人員及同住家人為公費疫苗接種對象。
但魏崢、殷偉賢卻於去年5月疫情爆發後，安排不符資格的92名民眾，以衛生保健志工或衛生保健志工同住家人身分接種疫苗，並將資料上傳至全國性預防接種資訊管理系統，涉犯偽造文書等罪嫌。
檢察官調查時，魏崢、殷偉賢2人坦承犯行，檢察官認為2人態度良好，考量2人犯罪動機、且無獲取不法利益，給予2人緩起訴，並命魏、殷 各須支付公庫40萬元、20萬元處分金。
案經士檢檢察官依職權向高檢署再議，高檢署審核後駁回再議，魏、殷2人緩起訴確定。
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