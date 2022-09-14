【愛傳媒簡秀枝專欄】紐約「Storm King 藝術中心」，是疫後重生最好的走處，占地 500 英畝（200 公頃）的露天雕塑公園任翶遊，藝術與大自然共舞，美不勝收。

「Storm King 藝術中心」，俗稱「風暴之王」，因靠近「風暴之山」而得名，是位於紐約新溫莎的一座露天博物館，也是美國最大的當代戶外雕塑收藏勝地。

該園區收藏了來自全世界知名藝術家，像大家朗朗上口的布爾喬亞（1911-2010）、亨利莫爾（Henry Moore ，1898-1986）、里查·塞拉 （Richard Serra，1939-）、大衛·史密斯（David Smith，1906-1965）、白南準（Nam June Paik；1932-2006）、亞歷山大·考爾德（Alexander Calder，1898-1976）、李奇斯坦（Roy Lichtenstein，1923-1997）、

馬克·迪·蘇韋羅（MARK DI SUVERO，1933-）、甚至包括華裔藝術家林瓔（Maya Lin，1959-）與張洹（1965-），精彩作品，滿山遍野，琳琅滿目，令人驚艷不已。

這是美國企業家拉爾夫·E·奧格登（Ralph E. Ogden）的傑作，他與女婿彼得·斯特恩（H. Peter Stern ），經營Star Expansion Company ，事業有成後，積極做善事，把資金投注在藝術家身上，透過成立基金會，購藏藝術家作品，改善他們生活。

「Storm King 藝術中心」是非營利性質，於 1960 年成立，並向公眾開放。園區景觀和主樓，由景觀設計師威廉·盧瑟福和他的妻子喬伊斯·盧瑟福擔綱設計。後來再由彼得·斯特恩和大衛·柯林斯等重新設計和建造。

談到該園區的階段式發展，就得回首前塵。1958 年初，拉爾夫·E·奧格登 ，從家族企業 Star Expansion Company退休後，購買了位於紐約山維爾的 180 英畝莊園，成為「Storm King藝術中心的第一筆土筆。

浩大園區，包括戶外園區與博物館大樓，是累積多次土地捐贈。隨著時間的推移，Star Expansion Company 營運有成，又捐贈了 300 英畝的土地。後紐約州又捐出2,100 英畝雪松山 （Schunnemunk Mountain）土地，指定作為雪松山州立公園，因此公私用地加總，無比遼闊，保留了紐約「Storm King 藝術中心」一望無際的的視野。

藝術品收藏方面，1960年他向公眾開放了自己的土地，並開始收藏他在歐洲看上的小型雕塑。1967 年，從雕塑家大衛·史密斯手中，購買了 13 件作品，成為該園區的鎭館之寶。

1974年善心主人翁拉爾夫·E·奧格，登謝世，但家族的懿行善德持續。例如，1975 年，馬克·迪·蘇韋羅（Mark di Suvero）的5件不朽作品，免於被拆除和打包，當時彼得·斯特恩詢問藝術家在惠特尼美國藝術博物館展出後，是否可以在該園區展出，結果一拍即合，那拍作品，已成為該園區的核心收藏。

果然，透過基金會運作，而超過一甲子的收藏努力與累積，幾乎把許多20 世紀重要藝術家的雕塑作品，都典藏入園區，藏品的多元與豐富，令人乍舌，迄今已成為全世界當代雕塑家嚮往被收藏的園地，也是藝術愛好者，接踵而來，百遊不膩的勝地，星期假日，更吸引親子的共遊，熱鬧非凡。

已經2年8個月不曾出國，這回鼓起勇氣，戴上口罩、搭乘夜班飛機到紐約，希望見見藝術老友，順便多看看藝術展演活動，自我充充電。

大女兒很用心，為我作妥參訪計劃。顧不得長途飛行，車舟勞頓，一早就租了部車，從紐約曼哈頓出發，往上城走，向北開了約莫1個半小時，抵達慕名已久的「Storm King 藝術中心」。

同時，老天爺非常幫忙，20多度的温度很適合外出，加上，大紐約的天空，一片蔚藍，晴朗舒適，初秋的曠野，極富詩意，夏草已枯，但亁枝未除，留下乾燥花式的餘韻，新迸出的嫩蕊繁花，編織新風情，楓樹更善變，有的整株火紅，像落日餘暉；但不少還是青綠滿枝頭，捨不得褪裝迎新，浩大林園中，松、杉、柏、櫸木、樺樹，蓊鬱高聳，那些叫得出名、叫不出名的花草，已把大地妝點得生氣勃勃。

500英畝的園區，實在太遼闊，再大的作品都不嫌佔空間，而再鮮艶的作品，也不嫌刺眼，環肥燕瘦，應有盡有。起伏的山野，細心呵護的綠野，慢走在如茵草地上，清點來自全世界傑出藝術家的奇發異想，有極簡、幾何、有具像、寫實，不必意會或言傳，在不經意中，藝術作品和浩大地景，融合為一，成為不可分割的世外桃源。

為了因應部分作品的需要，特別鑿一座人工湖，填一堆厚土丘、作一潭流動噴水池，無奇不有，彷彿在款待藝術創作者，讓他們的作品，以最舒服的姿態，擺腰扭臀。而作品與作品的之間的距離、色調、屬性與話題，無一不是考量的重點。

高聳挺拔的鋼雕作品，威武中帶著陽剛氣勢，也有細緻巧妙，展現神來之筆下的婉蜒與柔美，不管遠眺或近賞，都饒富興味。萬物之靈，當然是藝術家創作的主角，但巨獸野禽，也有不少發揮空間。

然而，冷不防的覆布遺體，露出時髦彩色指甲與高細涼鞋，一看就知道是社會事件，那樣的遺體，列入藝術雕塑之林，戶外大樹下一攤，博物館內又一攤，非洲藝術家的黑色幽默，讓人哭笑不得。

而錄像藝術，算不算雕塑，不必等你回答，在博物館室內展區的黑盒子空間，一遍又一遍摸黑播放，也算是當代雕塑，從寬定義，堪稱一絕。

以大蜘蛛，名聞遐邇的法裔美國藝術家布爾喬亞，她一向尖銳處理焦慮、孤獨、背叛、性和死亡等廣泛主題，常令人不安，生前對於有機形式、潛意識和變形狀態，不勝枚舉。

這回在園區，她室內戶外都包辦，博物館內作品是創作於1972年的《72號.無進行曲（No March ）》，被喻為最複雜、也最具政治色彩的作品之一，由 1,200 塊單獨的圓柱形大理石和石灰製成，緊湊的矩形呈現，尺寸、顏色和紋理各不相同，並以各種角度切割，沒有一塊高於 14 英寸，堆疊在展間隅角。

那是她當年為了反越戰，以非暴力抗議致敬而創作的。而「無進行曲」則是賦予庶民化普遍的意思，意味著人人都要接受自己是無名小卒，同時必須與成千上萬的無名小卒融合。

至於戶外的《眼》，她創作了四隻眼睛，凝視著起伏的青銅雲，清澈的瞳孔，可以在晚上被照亮。藝術家以凝視處理畫作，是對他人注視，也有一種被注視的渴望。布爾喬亞生前常說，眼睛是真理的隱喻，從不說謊，這就是她所追求的。

自草創以來，「Storm King 藝術中心」一直致力於場地管理和周圍景觀山丘、草地與森林維護。華裔才女林瓔（Yama Lin）曾創作《越戰紀念碑》，一砲而紅，她也參與該圍區的地景打造。她精心塑造下7 排長長草浪，依起伏地形所創造，綿延高高低低的丘陵，茂密青草和高聳林木，覆蓋其上，整個園區看起來，有股綠浪翻風的浪漫與祥和，自然、舒暢與清新，盡在不言中。

其實，綿延起伏的7大山丘，本身也是最親近大自然的雕塑作品，同時，也為每件不朽的藝術作品，提供了完美的環境鋪陳，相互輝映，把露天雕塑公園，再賦予綠色地景，讓造化成為最直白赤裸的創意來源。

美國藝術家馬克.迪翁（Mark Dion ，1961-）的作品是，現場站使用金屬雨水收集容器作為其結構。馬克.迪翁於 1990 年代初，開始創作功能性戶外實驗室作為藝術品，此後創造了許多與該項工作類似的成果，每個成果都對其周圍環境和背景敏感。

該作品的內部空間，包含科學發現所需的工具， 是生態學家、自然歷史學家和戶外運動愛好者的聚集地，也成為園區生態上的一大特色。

韓國藝術家白南準的《 等待不明飛行物》 ，是一部由三部分組成的作品，具有白南準室內人工景觀的典型元素：分散的電視、電視控制台的鑄件和佛像，等待不明飛行物是藝術家極少數戶外雕塑之一，彌足珍貴。

白南準是位先鋒視頻和表演藝術家，以技術的實驗而聞名於世。1960年代初，他開始在藝術中利用電視，1963年展出了他最早的「電子繪畫」— 帶有圖像的電視機。他那個時期的互動視頻作品，為觀眾帶來了前所未有的視覺體驗。在隨後的幾十年裡，白南準以他的電視機裝置而聞名，電視機裡裝滿了各種物體或堆疊的視頻監視器，顯示詼諧、或令人眼花繚亂的抽像圖像，在白南準的作品中，電視經常代表當代美國的風景，在現代社會中扮演著神社般的角色。

不過，安裝在戶外， 等待不明飛行物 具有額外的意義，提出了關於技術與自然之間關係，此時此刻看來，成為無法回答的問題。值得一提的是，中國藝術家張洹（1965-），創作於2007年的作品《三足佛》，頗為怪異，是觀賞者的好奇所在。

該作品與佛教哲學和儀式，以及張洹本身的觀念有關。《三足佛》一座高 28 英尺、重達 12 噸的銅鋼雕塑，代表一個龐大的三足人物的下半部分，其中一隻腳擱在一個八英尺高的人頭上，似乎是從地球中出現，或沉入地球。

該作品由9個銅「皮膚」組成，每個部分都有一個內部鋼電樞，用螺栓和焊縫固定在一起。而《三足佛》的腿 ，起源於2005年張洹在西藏旅行時，遇到的青銅佛像碎片，非常接近模型，雕塑的臉—只能從鼻孔向上看到，其實是他的自畫像。

張洹把自己融入創作中，就像他在 1990 年代，以自己的身體為主題一樣，當時他以行為藝術表演而聲名鵲起。 《三足佛》進一步暗示了表演和在銅表面上的穿孔，以及艙口製作雕塑的過程。

張洹設計了這些艙口，以提供進入雕塑內部的通道，以便在內部燃燒香火，由此產生的煙霧，通過佛陀腳趾上的孔隙，以及頭部張開的鼻孔，和眼睛散發出來，既寫實又富想像力。該作品係由他本人與佩斯（Pace ）畫廊共同捐贈。

美國不愧是泱泱大國，Storm King 不過是私人基金會，卻展現大國中的大氣魄，令全世界嘆為觀止，也羡慕不已。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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