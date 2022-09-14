新華財經用戶端報導，大陸國產大飛機C919將於19日頒發適航證，相關概念股拉升上漲。據悉，C919是中國首次按照國際民航規章自行設計、研發以及製造，並具有自主智慧財產權的噴射式客機。中國商飛官網披露，C919已擁有累計28家客戶815架訂單。同時，根據中國東航5月公告，東航擬非公開發行募集資金總額（含發行費用）不超過150億元（人民幣，下同）用於引進38架飛機項目等，其中即包括4架C919，單價為每架6.53億元。

第一財經報導，中國商飛也已為C919飛機向歐洲航空安全局（EASA）提出適航申請，為潛在的出口訂單做準備，並獲得了EASA的受理。

報導稱，13日午後上漲的大陸國產大飛機概念股有通達股份、潤貝航科、立航科技漲停，航亞科技漲逾8％，煉石航空、楚江新材、航發科技等個股集體上漲。

大陸「飛常準」APP數據顯示，13日上午兩架C919先後從上海飛往北京。兩架C919客機註冊號分別為B-001F和B-001J，於9時6分和9時40分從上海浦東國際機場相繼起飛，並分別於10時51分和11時24分到達北京首都國際機場。

大陸《華夏時報》報導，接近中國商飛方面的多位人士透露，按計畫，中國民用航空局19日將在北京為C919頒發適航證，意味著該機型將可以開始向營運商交付。而按計畫，年底前首架機也將交付給第一家營運商中國東方航空股份有限公司，東航可能將新機放在2023年第一季首次投入營運。

大陸國海證券表示，C919是民航客機市場中需求最大的機型，其研製意義重大。試飛完成，意味著中國自主製造的C919大飛機或即將進入商業飛行階段，大陸國產大飛機產業鏈孕育的兆元空間或逐漸打開。

機構研報稱，從產業鏈角度來看，大型客機的產業鏈長度長、複雜度高，將製造環節進行價值拆分之後可以發現，機體製造、發動機、機載設備分別占比30％-35％、20％-25％、25％-30％，其餘系統如內飾等占比10％-15％。其中航空工業集團主要參與機械製造環節，如C919的雷達罩、機頭、機身、機翼、垂尾等機體結構件的研製工作，占大型客機機體90％以上。不過，機電、航電等機載系統當前參與程度有限。

中航證券表示，民機領域未來長期的投資機會在於大陸國產化提升空間較大的領域，如高端加工、動力系統、機載系統等，通過吸收轉化國內外先進技術及自主研發，伴隨著大陸國產大飛機產業的成長和壯大，在這些領域國內會誕生一批具有國際先進水準的優秀公司，形成中國自己的民機產業鏈，帶動我國高端製造業整體發展。