【全程字幕】再編理由？陳時中指有疫苗騙子才擋 柯文哲大笑回酸：何時變善心人士 @中時新聞網 ​

民進黨台北市長參選人陳時中卸任指揮官投入選戰，疫苗採購也成為話題，陳時中接受專訪時提到，台北市長柯文哲曾說有人要賣疫苗給他，那個廠商也有來找過指揮中心，其實那都是假的；意指阻擋柯買疫苗是怕他被騙。對此，柯文哲怒嗆，他什麼時候變善心人士？

近期柯文哲與陳時中因疫苗採購議題隔空交戰，陳時中也在接受專訪時提到阻擋疫苗採購的原因，他說，很多趁別人有難發國際掮客財，韓國大邱也有被騙的經驗。

柯文哲今怒嗆，「他什麼時候變善心人士？所以他也怕慈濟被騙？怕台積電被騙？」。