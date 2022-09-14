中國大陸官媒「人民政協報」近日有評論指出，九二共識只有一中、沒有各表，引發爭議。淡江陸研所教授趙春山今表示，經他查證，相關文章僅代表發表的記者個人意見，不是代表大陸官方的意思，文章昨天也已下架，下架有他的意義。

趙春山說，這句話語意上本身就有點問題，即使大陸這樣想（沒有各表），但不會用文字這樣明明白白寫出來；若消息從新華社或人民日報出來，就茲事體大，但「人民政協報」有點通訊稿性質，文章審核程序不像人民日報、新華社嚴格。

「九二共識是存在的東西」，趙春山表示，九二共識源於九二會談，當時這邊中華民國，大陸中華人民共和國，兩岸都主張一中，會談要解決事務性交往的公權力問題，結果就是各自表述；九二共識是要解決問題，不是要製造問題。

趙春山指出，有沒有各表的問題就跟有沒有共識的問題一樣，最後就是你用你的方法，「就是心照不宣的理解」，想法是一樣的，也許沒有訴諸文字，畢竟大陸怎麼會承認你表你的。

趙春山說，「九二共識」4字是2000年4月2日仍在東吳任教的現任民進黨立委羅致政首先提出，4月28日再由當時陸委會主委蘇起官方使用，名詞不是這麼重要，關鍵是有沒有用，發揮你講你的、我講我的，互不承認也互不否認功能。

對當前九二共識被與一國兩制連結，趙春山直言，這就是連很多國民黨人都不願意提的情況，但現在因為九二共識不投國民黨「這是不對的」，是因為不了解，但應去想要過去兩岸有九二共識的樣子，還是現在沒有九二共識的樣子。

「不要把九二共識汙名化」，趙春山說，大陸把九二共識列入18大工作報告與政府報告，還堅持九二共識是談判門票，接受這張談判入場券，台灣至少有機會爭取更好的，或至少回到過去；不接受就沒有談判，就是選擇另一條「對抗」的路。

趙春山預警，中共10月16日第20次全國代表大會後，大陸就要處理台灣問題，屆時兩岸路線不會只停留在反獨，一定會促統，動作會愈來愈多，會愈來愈往他所謂的兩個百年目標走，兩岸將「沒有維持現狀這回事」。

趙春山說，中共官方或領導人至今沒用過武力統一這個詞，而是用非和平解決方式，這就不一定是用武力，而是會有很多種工具，像是經濟封鎖、能源封鎖；過去讓利讓半天沒有得到效果，還被更討厭，中共總書記習近平會一步步來。