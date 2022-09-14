北市三腳督戰情激烈，無黨籍台北市長參選人黃珊珊近期頻打陳略蔣，抓準民進黨籍參選人陳時中的疫苗、臉書出包猛打，反倒是對蔣萬安放輕力道，也讓外界揣測是否要大吸「討厭民進黨」的票倉，而藍綠夾殺仍不斷釋出棄保的言論，讓黃珊珊痛批， 這麼早就開始搞棄保很沒出息。

黃珊珊今由民眾黨士林北投區議員參選人黃瀞瑩、陳思宇陪同前往北投市場掃街，會前受訪被問及三腳督選情，黃珊珊先表示，藍綠這麼早搞棄保很沒出息，因為他們不想努力，並舉例藍綠只想分別人的錢，不想自己努力去賺錢，直呼不想努力就希望別人分錢，這樣就是沒出息的行為。

而是否有打陳略蔣，黃表示我說話就是做事論事，把事情做對、做好，並在呼籲對手快點面對辯論，並強調票數用搶就搶得到。

而陳時中昨日在電視專訪提及，國民黨參選人蔣萬安只管過一個辦公室，行政歷練不足，而黃當太久議員，副市長，所以光環不夠，黃珊珊反駁表示，陳時中先生也只當過幾年的衛福部長，對台北市的了解，相信現在都還在上課，陳時中對整個城市的規劃，可能都是一小塊一小塊，還沒看到未來整體規劃。

陳時中專訪另提及，抗中保台是一種態度，自己願意寫一份不投降連署書，黃珊珊聽完不以為意表示，台灣哪個人不保台，簽署聯署書才叫不投降，寫完後有什麼強制力嗎？要寫大家都可以寫，自己馬上可以寫，但寫完之後呢？

黃重申，不要製造對立，每個人都是團結保台，台灣人每個人都可以簽不投降，「我也不相信誰會簽投降，整天講這個沒什麼意義。」

另外針對綠營狂打黃珊珊曾在專訪時提及祖籍是湖南，疑似企圖抹紅，黃珊珊表示，相信很多人都有祖籍，但自己現在的湖南叫做內湖南港，並強調自己是土生土長台灣人，台北就是自己現在的故鄉 ，不明白現在還要攻擊別人祖籍，台灣很多人都有他自己的祖籍，「重點是我們現在都是驕傲的台灣。」

此次北市選舉，共有70位國民黨籍里長改以無黨籍參選，也被視為黃珊珊拔樁成功象徵，黃表示，基層服務不分藍綠，做任何選民服務都是沒有顏色的，這事情是很稀鬆平常，大家應該去接近市民需求，不是謹守政黨利益。