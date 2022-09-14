華建(2530)今年拚轉盈，9月以來獲外資持續加碼買超、累計買超591張，今盤初股價開高在16.15元後，一度遭大盤空頭逼退至5日線外翻黑，惟承接買盤積極搶進，目前帶量重返高檔。

華建2022年上半年由虧轉盈，EPS為0.06元，旗下「台大華」個案已在8月取得使照，第4季可望加入完工交屋行列，全年入帳量上看20億元。展望2023年，將有3筆新案完工量累計超過70億元，包括首季可完工交屋的「大華首捷」，總銷達36.49億元，第3季有「大華靚」、「大華旭」完工交屋，總銷分別為12.54億及22.03億元。至於2024年則是會有4筆個案完工入帳，累計金額超過87.63億元。2025年全年度預期將會有超過210億元完工交屋。

華建目前在手存量累計已有15筆個案，其中以桃園八筆最多。桃園已推出「大華首捷」、「大華靚」、「大華旭」線上正銷售的新案。2022～2023年，計劃將陸續再推出桃園另外五筆新案，及台中二筆、台南一筆，以及台北市太原路、懷生段二筆都更案。