為延續暑假消費熱潮，王品集團平價小火鍋品牌「石二鍋」與「12MINI快煮鍋」推出優惠，即日起至10月6日止，「王品瘋美食APP」會員於活動期間內至「石二鍋」、「12MINI快煮鍋」內用或外帶消費5次，且單筆結帳金額超過300元，即贈送150點瘋點數，一點可折抵一元消費，等於現賺150元。

另於9月27日前透過Uber Eats外送，「石二鍋」消費滿689元送價值150元的「綜合丸餃拼盤」。「12MINI快煮鍋」消費滿369元送價值80元的「MINI麻辣燙」、「阿甘紅茶」組合。

此外，「石二鍋」於北中南挑選14家幸運門店，祭出「免費升級大菜大肉」優惠，9月15日至10月31日止，可於「石二鍋」官方LINE帳號輸入幸運門店店名即可領取優惠券，憑券至雙北地區士林中正、台北信義、台北延平南、捷運新北投、捷運七張、三峽大學店，中部地區台中文心崇德、太平中山、水湳家樂福、埔里家樂福、彰化中山、彰化家樂福店，南部地區高雄成功家樂福、鳳山五甲店內用或外帶生食鍋物，可享免費升級大菜盤、大肉盤優惠。

「12MINI快煮鍋」持續展店，高雄中華三店、台北民權東龍江店、台北捷運雙連店預計分別於15日、26日、29日正式開幕。各店開幕首三日可享內用、外帶鍋物肉量加倍送，開幕第四至十日享「王品瘋美食APP」瘋點數6%回饋，一點可折抵一元消費，折抵無上限。