泰國甜美女星Pattie在17歲出道時，憑著甜美臉蛋與鄰家女孩的清新氣質受到眾人矚目，隨後又在電影《愛我一下夏》、《下一站說愛你》以及泰版《宮野蠻王妃》中飾演女主角使人氣狂飆，被不少男粉絲視為「國民初戀」。而18歲就認愛大7歲男歌手Dan的她，為了守護感情從不接吻戲，如今也在13日宣布結婚，令粉絲們又驚又喜。

據了解，Pattie在17歲踏入演藝圈沒多久，就憑著電影《愛我一下夏》爆紅，開始接拍各大電視劇、電影拍攝，是備受矚目的明日之星，但她並沒有因為事業就放棄愛情，18歲人氣暴漲之際，Pattie便對外宣布「我有男朋友」，而對象便是知名實力派歌手Dan，之後她也為了守護感情拒拍任何吻戲，甚至在2017年拍攝泰版《宮野蠻王妃》時，還被網友抓包吻戲都是借位拍攝，強吻鏡頭更是隔著手指頭，令海內外劇迷狠批Pattie「不敬業」、「為了愛情沖昏頭」、「尺度太保守」等等，飽受批評，但仍不影響他的高人氣，也沒再傳出任何緋聞，但網路上仍流傳不少兩人已分手的謠言。

如今31歲的Pattie，近日透過個人IG對外宣布，已接受男友Dan的求婚並曬出戴上婚戒的合照，Dan也在個人IG上PO文表示「You're my one my only my last」，結束13年的愛情長跑正式結為夫妻，令粉絲們都替他們感到開心，也吸引大批演藝圈好友前來洗版留言祝福。