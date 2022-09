泰國甜美女星Pattie在17歲出道時,憑著甜美臉蛋與鄰家女孩的清新氣質受到眾人矚目,隨後又在電影《愛我一下夏》、《下一站說愛你》以及泰版《宮野蠻王妃》中飾演女主角使人氣狂飆,被不少男粉絲視為「國民初戀」。而18歲就認愛大7歲男歌手Dan的她,為了守護感情從不接吻戲,如今也在13日宣布結婚,令粉絲們又驚又喜。

據了解,Pattie在17歲踏入演藝圈沒多久,就憑著電影《愛我一下夏》爆紅,開始接拍各大電視劇、電影拍攝,是備受矚目的明日之星,但她並沒有因為事業就放棄愛情,18歲人氣暴漲之際,Pattie便對外宣布「我有男朋友」,而對象便是知名實力派歌手Dan,之後她也為了守護感情拒拍任何吻戲,甚至在2017年拍攝泰版《宮野蠻王妃》時,還被網友抓包吻戲都是借位拍攝,強吻鏡頭更是隔著手指頭,令海內外劇迷狠批Pattie「不敬業」、「為了愛情沖昏頭」、「尺度太保守」等等,飽受批評,但仍不影響他的高人氣,也沒再傳出任何緋聞,但網路上仍流傳不少兩人已分手的謠言。

如今31歲的Pattie,近日透過個人IG對外宣布,已接受男友Dan的求婚並曬出戴上婚戒的合照,Dan也在個人IG上PO文表示「You're my one my only my last」,結束13年的愛情長跑正式結為夫妻,令粉絲們都替他們感到開心,也吸引大批演藝圈好友前來洗版留言祝福。