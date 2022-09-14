民進黨台北市長參選人陳時中日前在臉書分享美食照，其中一張滷肉飯的照片被抓包盜用部落客的照片，對此，資深媒體人趙少康懷疑，陳時中過去的文宣可能為陳時中的兒子所做，否則這樣的文宣怎麼會通過審核，難道是愛子心切？陳時中今天（14日）早上出席活動時回應，他兒子的工作與臉書小編使用內容沒有相關，請對手陣營不要這麼牽拖。

趙少康日前受訪時表示，陳時中的團隊有些政二代，譬如司法院長許宗力的女兒等等，千萬不能因為有政二代，做了違法的事情司法就縱容或投鼠忌器；他也質疑，滷肉飯盜照事件是否是陳時中兒子做的，否則這樣的文宣若非愛子心切，怎麼會通過審核。

陳時中今天在木柵聖母宮參香、拜訪木柵市場時回應，盜用照片是故意要弄假成真，或是把別人的照片當自己的，但此事應該要說「誤用」比較恰當；他也說，臉書小編工作或是使用圖片等，與兒子工作內容沒有相關，希望對手陣營不要這麼牽拖。