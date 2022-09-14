台灣青年民主協會今天公布「全台國高中早自習新制大調查」。（林志成攝）

教育部從這學期實施早自習新制，學生早上第一節課開始前到校即可，但台灣青年民主協會今天公布調查指出，5成高中生、8成國中生認為所屬學校未落實這項新制。教育部回應，不允許學校透過變相方式強迫學生提早到校，將與地方政府一起合作督導學校改進。

教育部提出的早自習新制，高中生除每周一次的朝會外，其餘早自習時間都應開放學生自由參與，他們只要第一節上課前到校即可；國中小部分，不得在早自習考試。

青民協9月3日至10日在網路發起「全台國高中早自習新制大調查」，收到2291份的回覆，結果顯示，46.3％的高中生及86.4％的國中生表示學校沒有貫徹早自習新制。

青民協副理事長何蔚慈進一步分析，高中部分若以公私立來區分，公立學校落實早自習新制達81.2％，私立學校未落實比例卻達75.6％，顯示私立學校仍透過各種方式要學生早自習到校。

新北市南山高中學生林士軒提到，學校部分教師會於早自習時間發放考卷進行測驗，他感到非常痛心，明明是一個教育學生民主素養的地方，結果自己卻沒做好落實法規。

北市東山高中發下「晨間引導學習申請書」，晨間引導學習時間為7時30分至8時10分。東山高中學生表示，學校仍會在早自習進行周考，只是名目上改為「引導學習」，若未交申請書，會被班導關切、早自習周考成績也會納入平時成績。

青民協也會現，早自習新制最無感的族群是「搭乘校車」及「住宿舍」的學生，因為多數學校並未因應早自習自由參與，而調整校車發車、住宿早點名時間。

台北市景美女中學生黃予安分享，學校校車上車時間約在6時至6時20分間，7時30分就到校，離第一堂課8時10分還有一段時間，他們希望校方延後發車時間，校方卻以交通堵塞為由，拒絕更改發車時間。

國中部分，則有超過8成的學生表示早自習仍在考試。國中生徐宥霖表示，學校要學生7時30分到校，7、8年級不考試，但9年級會排考試。

教育部回應，早自習新制明訂，第一節上課前不能進行成績評量，學校或班級也不能以變相方式強迫學生到校，學生如果提出檢舉，教育主管機關會逐案查核，並透過獎補助款考核等方式，要求學校落實新制。