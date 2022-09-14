陳時中反批北市府買疫苗缺定見 黃珊珊嘆：當時過度相信陳時中(陳薏云 攝)

無黨籍台北市長參選人黃珊珊日前表示，北市府去年編列28億預算打算自購疫苗，因前衛福部長陳時中說疫苗夠了才刪；但陳時中13日卻說，編列預算市府要有定見。對此黃珊珊表示，也許是北市府過度相信陳時中了，「當時我們真的不能相信他才對。」

黃珊珊14日上午走訪北投市場，會前接受媒體訪問，針對陳時中說批評採購疫苗北市府無定見，黃珊珊回應，北市府去詢價、了解所有程序，柯文哲也有親自拜訪陳時中，但衛福部說都買了，還有回正式公文給北市府，而市府拿此公文與議會報告，議會才將此筆預算刪除。

黃珊珊感嘆「也許是我們過度相信陳時中了吧！當時我們真的不能相信他才對。」

至於中央稱中國大陸卡疫苗一事，黃珊珊說，大家不是發聲明說，感謝政府協助3單位進疫苗，但奇怪的是政府可以協助慈濟、鴻海、台積電買疫苗，卻沒辦法協助自己買疫苗。

黃珊珊強調，北市府都與代理商直接開視訊會議，重點是若沒人擋疫苗，為什麼會拖2、3個月，且後來還是買不到？如果政府想方設法去買疫苗，就不會怪東怪西怪別人，疫苗沒提早進來是事實，現在回頭去看，當時人民最需要的時候，你們（民進黨）做了什麼事情，自己心裡明白。

媒體追問，美麗島電子報董事長吳子嘉說，高端背後有巨額利益就算是貪污，建議檢調要查辦？黃珊珊認為，如果有相關證據就提出檢舉，相信檢調會查明真相，這事情就交給專業去查，否則這樣每天爭吵不是辦法。

而柯文哲批評次世代疫苗都還沒個影，黃珊珊表示，你都說你買了，但是沒進來，就跟去年一樣。