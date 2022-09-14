英國國王查爾斯三世（King Charles III）登基第4天在北愛爾蘭行宮簽名，結果對著一支漏水的筆飆罵「該死」。

英國國王查爾斯三世（King Charles III）登基4天又暴怒，當著王室官員面前、攝影鏡頭前發飆，痛罵一支漏水、讓他的手沾上墨水的筆「該死」，甚至邊罵邊走出原本的辦公室，一旁的王后卡蜜拉（Camilla）全程都相當冷靜，換完筆後平靜地繼續簽名，被外媒譽為神救援。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、《每日郵報》（Daily Mail）、《紐約郵報》（New York Post）報導，英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世後，13日查爾斯三世首度以國王身份造訪北愛爾蘭，並且受到當地民眾熱烈歡迎。不過當天他在北愛唯一行宮希爾斯堡（Hillsborough Castle）的訪客登記簿上簽名時，突然在攝影鏡頭前及王室官員面前大發飆。

英國國王查爾斯三世（King Charles III）與王后卡蜜拉（Camilla）13日訪問北愛爾蘭，受到熱烈歡迎。（圖／美聯社）

畫面顯示查爾斯坐下簽名時，邊簽名邊詢問侍從「今天是9月12日嗎」，侍從回應是9月13日後，他小聲驚呼：「噢老天，我寫錯日期了。」一旁的卡蜜拉更犀利補刀：「你簽成了12號。」

查爾斯簽完名後將筆遞給卡蜜拉，讓妻子接續簽名，不過他才交出筆就發現手上沾了墨水，原來簽名的筆漏水了，他對著卡蜜拉碎碎念抱怨，「噢老天，我恨這個」，卡蜜拉也回應：「噢看，到處都是。」她隨即喚來侍從換筆。

不過這時候查爾斯的憤怒已經升高到最高點，從原本小聲的抱怨瞬間「牙起來」，畫面顯示他從口袋掏出紙巾擦手，一邊怒不可遏地痛罵「我受不了這該死的東西」，說到「該死」時他還特別提高音量、加重語氣，原本拿紙巾擦拭墨水的手也大力甩了一下，表情相當難看。不過查爾斯的抱怨還沒結束，他一邊走出房間、一邊火大碎碎念「每次都這樣」。

在查爾斯發飆的同時，卡蜜拉則心平氣和地坐下，用新的筆簽名，雖然她起身時看了看手有沒有沾上墨水，不過沒有面露不悅，全程都相當冷靜。《每日郵報》形容，卡蜜拉的冷靜挽救了局面。

值得注意的是，這是查爾斯10日正式登基以來，4天內第2度被拍到發火，登基當天他曾惱怒地揮手指示下屬清理桌面上的墨水瓶及筆盒，13日又被拍到對1支漏水的筆發飆。

針對查爾斯發飆，有網友批評君王即便在壓力下也應該保持冷靜，建議他直接退位，將王位交給威廉。不過多數網友都為他緩頰，認為查爾斯才剛喪母，喪母後又馬上登基，行程忙碌，至今都沒有時間好好獨處、為母親哀悼，在這種情況下為了一支漏水筆發飆也是人之常情，因為他也是普通人，呼籲外界放他一馬。

Leave him alone, he’s been constantly meeting people and greeting the public for the last 5 days, no wonder he’s getting angry over trivial things, he’s been non stop! — Dave (@DavidMackayy) September 13, 2022

《衛報》指出，伊麗莎白二世8日辭世後，查爾斯真的行程滿檔，9日就返回倫敦參與即位儀式、對國會發表演說，12日又飛到愛丁堡為母親守靈，13日前往北愛爾蘭。