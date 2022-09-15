iPhone 14系列新機9日在蘋果官網及其他通路開放預購，電商業者momo富邦媒今天公布統計指出，由於需求強勁，新機配件帶動momo整體iPhone配件買氣年增高達50%。

富邦媒發布新聞稿表示，iPhone 14系列預購首日即湧入較平日平均成長10倍的人流，Pro旗艦機型新顏色深紫色為果粉首選，容量256GB最受歡迎。

網路家庭旗下PChome 24h購物9日開放iPhone 14系列新機預購，Pro系列於2分鐘全數完售，以iPhone 14 Pro Max機型最熱門，短短1分半鐘即搶購一空。

momo購物網及PChome 24h購物將於16日早上8時同步蘋果官網，現貨開賣iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max三款新機。全新平價大螢幕的iPhone 14 Plus則將於10月7日開賣。

電信業者中華電信將於16日早上在東區服務中心舉辦iPhone 14新機首賣會；遠傳電信則首度移師三創生活園區舉辦開賣會。（編輯：楊蘭軒）1110914