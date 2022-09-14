行政院副院長沈榮津今（14）日指出，去年台灣半導體突破新台幣4.1兆元，政府給予半導體產業最大的支持，同時台灣半導體產業聚落完整，因此台灣的半導體產業在先進製程領先地位依然是不可動搖。政府將持續健全台灣半導體供應鏈，與全球供應鏈高度鏈結，成為全球各國的最佳夥伴。

半導體產業是台灣的科技龍頭產業，近年來，總統蔡英文領導下，國內外大廠持續加碼投資台灣，投資金額逾新台幣3.5兆元。行政院長蘇貞昌更鼓勵相關部會，藉由產業政策擴大吸引半導體設備及材料外商來台投資，推動台灣成為半導體先進製造中心。

沈榮津14日出席「SEMICON Taiwan 2022國際半導體展」開幕典禮致詞時表示，談到台灣半導體產業，陪著他從孕育到成長。啟蒙在1976年，當時在政府的大力支持之下，工業技術研究院成立電子研究所，同時引進美商RCA半導體技術，奠定台灣半導體產業基礎。

沈榮津說，為讓台灣半導體產業基礎更近一步並引經濟進入下一個世代，政府在2002年提出「兩兆雙星」計畫，期許半導體產業跟面板年產值會超過新台幣兆元以上。

沈榮津說，台灣半導體產業以晶圓代工、封裝測試跟晶片設計專業分工模式，建構完整產業鏈，研發最先進製程技術，與國際大廠如Apple、Google等業者進行合作，共同設計、生產具有強大運算效能的高階晶片並裝載在最先進的終端應用產品中，帶動全球資通訊產業發展，像APPLE營業額成長達33％，GOOGLE營業額成長41％。

沈榮津表示，台灣半導體產業發展經歷半世紀，因為在場業界先進們的努力，半導體產值不僅破兆，去年還突破新台幣4兆元，也就是4.1兆元。我國晶圓代工與封測業皆位居全球第一、IC設計業排名世界第二，僅次美國。

沈榮津說，台灣半導體產業經過近50年發展，政府持續推動積體電路技術、微電子技術、次微米製程技術等發展計畫，透過整合法人研發能量、建構產業群聚、產業政策的輔導，來協助廠商排除投資障礙、積極投入人才培育、建立完整上、中、下游垂直分工的專業產業結構跟產業群聚等優勢。

沈榮津說，可以看到政府藉由產業政策吸引半導體設備材料外商來台灣投資，推動台灣成為半導體先進製造中心，希望透過持續強化北台灣半導體聚落，以及推動與南台灣半導體S廊帶能緊密結合，來完善台灣更為完整的半導體產業聚落。

沈榮津說，8月18日他在行政院聽取經濟部報告「鞏固全球半導體產業韌性-台灣競爭優勢與策略」簡報，發現歐美、日、韓等國，為了增加其自身半導體供應鏈韌性，紛紛提出半導體補助跟獎勵措施，以上世界各國提出這些獎勵措施正凸顯半導體在全球產業鏈關鍵地位。

沈榮津說，台灣政府在土地、水、電、人才、行政效率都給予半導體產業最大的支持，同時台灣半導體產業聚落完整，因此台灣的半導體產業在先進製程領先地位依然是不可動搖。最後也將持續健全台灣半導體供應鏈，並讓台灣與全球供應鏈能高度鏈結，使台灣半導體產業成為全球各國的最佳夥伴。

他也說，今天看到報紙上日月光營運長吳田玉表示，第三代半導體矽光子、智慧製造及綠能零碳排材料、設備和軟體等四大領域會是具有潛力市場，政府會與半導體產業一起來努力這潛力市場。