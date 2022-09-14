大陸微信號「西安發布」14日消息，大陸西安航太動力研究所自主研製的某型液氧煤油發動機，近日首次實現重複飛行試驗驗證。該型發動機作為某飛行器主動力裝置參加首飛試驗後，經檢測維護，再次裝配並順利完成了重複飛行試驗，大陸首次實現了液體火箭動力的重複使用。

液體火箭發動機作為航太運載器的主要動力裝置，功能全、性能高、技術難度大、研製週期長，液體火箭發動機的可重複使用技術，對可重複使用航太運載器至關重要。

液氧煤油發動機是中國新一代運載火箭的主要動力裝置，具有高性能、大推力、無毒無汙染等優點。該發動機從設計之初，部組件方案及總體佈局按多次工作的要求開展論證，所有閥門均為可多次工作的氣動、電動、液動等工作形式，地面研製試驗實現了單台發動機不下臺重複試車8次。

「十三五」期間，西安航太動力研究所預先開展了液氧煤油發動機重複使用關鍵技術研究，取得了大量理論和試驗研究成果，為液氧煤油發動機重複使用奠定了基礎。

由於天地工作環境的差異性及各種保障條件的限制，液氧煤油發動機飛行重複點火與地面試驗重複點火不能簡單畫等號，飛行力、熱等環境條件也更加惡劣，因此液氧煤油發動機重複使用需要攻克的關鍵技術難題更多，主要有以下幾個方面：

多次點火技術：中國補燃循環液氧煤油發動機已在地面試驗實現了不間斷三次點火起動，摸索出了重複點火工作間的吹除處置和預冷方法。

大範圍變推力技術：要實現發動機的大範圍變推力，需設置調節組件和驅動機構，同時對調節精度和調節速率有要求。其中推力調節機構和大範圍推力調節能力在新一代長征八號運載火箭上實現了飛行驗證。

力、熱防護技術：與一次性使用運載器相比，重複使用運載器不僅要求發動機在上升段工作，而且返回段也要再次點火工作用於運載器減速或著陸，特別是返回段的氣動力載荷條件、噴口反流熱流條件等更加苛刻，需要對發動機進行力、熱防護技術研究。某飛行器試驗的成功，初步驗證了液氧煤油發動機對重複使用飛行力、熱載荷條件及免維護防護措施的有效性。

重複使用狀態評估技術：2022年3月在新一代長征六號甲運載火箭上首次實現了飛行健康監控系統的實戰應用。

重複使用檢測維護技術：液氧煤油發動機通過發射場使用維護簡化研究及重複使用相關維護處理技術研究，實現操作維護項目大幅度精簡，首次實現低溫火箭液氧加注後無人值守功能驗證。