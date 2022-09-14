25歲「樂天女孩」林襄長相甜美，及有著E級曲線好身材，除了在1年內推出2本寫真集外，高人氣的的她近日將開設專屬NFT（Non-fungible token，又稱為非同質化代幣，虛擬資產的一種），供粉絲收藏，出價最高者更可獲得「特別福利」。

林襄近日在社群PO出將販售自己專屬的NFT表示：「只有販售超限量100個！」還繼績加碼好康誘因，除了擁有NFT之外，更可獲得實體版簽名卡：「限量100張每張都不同！」更特別推出給標價最高的人「有個人專屬的探班行程！」，這項私密福利消息一出，讓不少粉絲蠢蠢欲動。

對此，有一名女網友在社群平台《Dcard》發文表示，男友本身家境小康，目前穩定月收入40-50K，兩人目前穩定交往三年，是以結婚為前提戀愛的，「前陣子我生日的時候，他送了一套3000多的保養品組合，原本我覺得還算有心，但今天他竟然跟我說他要買樂天女孩的NFT，還是那個林襄，真的搞不懂他在想什麼，花幾千塊買一張摸不到的東西，我真的問號。」

原PO和男友為此大吵一架並透露，「我都生氣了，他還是不死心要買，還想要標到最高價去當人家的一日男友，照我看來就是探班工具人行程而已」，更讓原PO生氣的事，生日時男友只願意花3000元在她身上，「現在卻心甘情願花幾萬塊去當一個不認識網美的工具人，還大言不慚覺得花自己的錢有什麼錯，說我不可理喻，想問問大家，有問題的真的是我嗎？」

貼文一出，贊同分手的留言表示「我覺得我男友這樣我也不行，但是我是不會反對男友看網美的，只是不喜歡這樣的行為」、「別說妳們不能接受了，就算是對那些網美花100元我也不能接受」、「反正討論後真的不能接受就換啊，不懂需要堅持什麼嗎？」，另一派贊同原PO男友留言「很明顯就是妳的問題，嫉妒我們襄，能當襄的一日男友是你各位的榮幸」、「婚後在管他的錢吧！」、「NFT是投資，不一樣吧！NFT漲價可以賣掉，送妳的禮物漲價可以賣嗎？」