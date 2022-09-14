全國縣市首長任期即將屆滿，台灣世界新聞傳播協會14日公布全國縣市施政滿意度調查，在六都市長施政滿意度部分，去年奪冠的新北市長侯友宜，本屆再度蟬聯第一，在11項指標部分，新北市在環境保護蟬聯金獎，教育部分從去年銀獎更上一層樓奪下金獎，治安狀況也奪下銀獎。

侯友宜目前正在議會接受質詢，由副市長劉和然代表領獎，劉和然表示，22個縣市都很認真，每個縣市條件不管是先天條件或是後年情況都不同，選舉4年考一次，但台灣世界新聞傳播協會的評比是每年都要考一次，每年考試科目也逐年增加， 所有監督不管是民意代表、媒體，都是很好的督促力量。

劉和然說，2030願景是市長侯友宜上任後很重要的目標，透過三個核心，帶動三環六線與城鄉規畫， 建構與台北相輔相成的大台北都會中心，並搭配桃園、基隆、宜蘭1000萬人口共好，未來持續加油。

劉和然強調，侯市長解決30年沒解決的五股垃圾山，還有50年的新泰塭仔圳用一年多解決，多出600公頃土地讓新北發展，這就是魄力與決心改變的勇氣，感謝四年督促，未來四年也希望持續監督。