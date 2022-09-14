接連傳出美國、中國IC設計業挖角台灣人才，經濟部長王美花說，針對不當挖角有《國安秘密法》、去年也修訂《營業秘密法》，並有跨部會聯繫機制防堵。

王美花今出席「SEMICON Taiwan 2022國際半導體展開幕典禮暨全球汽車晶片高峰論壇」，會前聯訪時被問及中國半導體業者以高薪挖角台灣人才、對台灣半導體及車用晶片展望等議題。

王美花認為，全球在2021年經歷晶片短缺，國外感受到台灣是具信賴的夥伴關係，現在自駕車、電動車應用更令車用晶片需求倍數成長，除了原先車用規格，還需要各式各樣智慧座艙、車聯網、車用輔助系統等，相關晶片有非常多商機。

王美花指出，台灣在半導體供應完整，晶片應用在系統整合或電腦運算，過去手機、筆電所累積的相關IC設計能力，都是國際車廠想跟台灣合作的機會，政府也樂見SEMI、廠商透過各種聚焦，讓車廠了解完整晶片供應情形，爭取車用晶片潛藏的大商機。