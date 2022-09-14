千萬別看動物可愛就擅自帶回家養！澳洲近日就傳出老翁被自己飼養的袋鼠活活打死的憾事，一名77歲的獨居老翁看袋鼠寶寶可愛就撿回家當寵物，沒想到袋鼠不知為何突然發狂，將老翁活生生打死，等警消趕到後老翁早已沒了氣息，而袋鼠則是在一旁情緒高昂、攻擊性強烈，讓人無法靠近，最後只好不得已將它擊斃，才發現老翁可能是撿到極具攻擊性的西部灰袋鼠。

許是因為太孤單，彼得才會將袋鼠帶回家飼養。（圖／shutterstock）

根據綜合外媒報導，在澳洲南部雷德蒙德鎮（Redmond），，有一名77歲的獨居老翁彼得（Peter Eades）先前撿了一個不到12個月大的袋鼠寶寶回家當寵物，但近日袋鼠因不明原因發狂，將老翁打得奄奄一息，身邊又無人能立刻伸出援手，直到12日晚間他的親戚拜訪，才發現彼得臥倒在地，但袋鼠也在一旁虎視眈眈，親戚只好報警請求協助，警方到場後也一度無法接近，因為袋鼠實在太過凶猛，最後不得不開槍將它擊斃，不幸的是彼得早已沒了呼吸心跳。

彼得是個羊駝飼養員，平時深受鄰居愛戴。（圖／翻攝自ABCENT）

彼得的鄰居悲痛透露，彼得平時就很喜歡動物，同時也是一位羊駝飼養員，在1997年建立了Agonis羊駝場，裡頭飼養了60隻羊駝。

對此事件，專家警告袋鼠就是野生動物，不應該擅自帶回家當寵物，澳洲爬蟲類公園職員海莉．休特亦表示，「雄性袋鼠會不斷打架來爭第一，我唯一能建議的就是對袋鼠敬而遠之」。

此外，報導也指出，雖然澳洲頻傳袋鼠傷人的意外，但將人活活打死卻是十分罕見，上一次發生袋鼠攻擊人致死的案件是在86年前，1936年新南威爾斯州一名男子為了拯救2隻愛犬，拼命和袋鼠搏鬥，最後導致頭部大面積重傷、下巴骨折，送醫後仍不幸身亡。