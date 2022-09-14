30歲的美國饒舌歌手PnB Rock，本名拉基姆艾倫 (Rakim Allen)，驚傳在美國加州洛杉磯遭遇槍擊，據了解是在PnB Rock是被捲入一起發生在Roscoe’s Chicken & Waffles餐廳的搶劫案，當場倒臥在血泊中，送醫不治，享年30歲。

根據外電報導，30歲的PNB Rock，周一下午1點15分在美國加州洛杉磯的「Roscoe's Chicken & Waffles」餐廳用餐，當時他和女朋友一起，女友在Instagram上傳了一張照片並標註餐廳位置，沒想到吸引歹徒前來。

警方透露當時一名嫌疑人持槍進入餐廳後，恐嚇顧客交出身上財物，接著在衝突中開槍打傷了PnB Rock，造成後者傷重倒臥血泊，PnB Rock也在被送往醫院後，於當地時間下午1時59分宣告不治，兇嫌至今仍在逃逸。

According to reports, #PnBRock has died at the age of 30 after being shot at Roscoe’s Chicken & Waffles earlier today in LA. Our thoughts and prayers are with his family and friends. pic.twitter.com/atxWRUU6CD — WORLDSTARHIPHOP (@WORLDSTAR) September 13, 2022

今年30歲的PnB Rock是相當知名的饒舌歌手，生前所創作膾炙人口作品無數，更不乏經典傳唱曲，包含《Selfish》、《Gang Up》以及知名電影《玩命關頭》系列《玩命關頭8》（The Fate of the Furious）中的經典曲目《Horses》。