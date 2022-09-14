美國8月消費者通膨意外頑強，投資人擔心聯準會的升息動作恐將更加激進，隔夜美股全面重挫，在大幅升息的預期籠罩下，美元和美國債息急速拉升，受此影響，周三亞洲股市倒地一片，而亞洲匯市更是殺聲隆隆。

美國勞工部周二公布，儘管能源和汽油價格大跌，但美國8月消費者物價指數（CPI）月增0.1%、年增8.3%，超出市場預期的月跌0.1%與年增8%。排除波動較劇烈的能源與食品價格後，8月核心CPI月漲0.6%、年漲6.3%，超出市場預期的月漲0.3%與年漲6%。

受此打擊，道瓊指數崩跌1,276.37點或3.94%。標普500指數大跌4.32%，創下兩年來最大單日跌幅。以科技股為主的那斯達克指數跌逾5%，凸顯出在升息環境下科技股的脆弱性。

在升息前景和避險情緒帶動下，隔夜美元指數一度急升1.59%，報109.95，創下一周新高價與2020年初以來最大漲幅，並逼近上周觸及的20年高點110.78。對利率走向尤其敏感的美國兩年期公債殖利率跳升至3.79%，創下15年新高，與10年期債息的「倒掛」進一步擴大，顯示市場認為經濟衰退風險升高。

●亞股

目前MSCI（除日本）亞太地區指數下挫1.16%。

在亞洲主要股市方面，稍早前澳洲股市和日經指數暴跌約2.8%，台北股市跌1.5%，香港恆生指數跌2.09%，中國上證指數跌0.6%、深證成指跌近1%，韓國KOSPI指數跌2.58%、Kosdaq跌2.66%。

惟目前美股道瓊指數、標普500和那斯達克100指數期貨均小漲約0.3%，似乎出現止血訊號。

Mutual Limited投資長Scott Rundell表示，期貨市場已經回穩，今晚我們可能看到死貓反彈（dead-cat bounce）。

根據CME的FedWatch工具，金融市場已經完全消化聯準會下周升息至少75個基點的預期，而宣布超大規模、將聯邦基金目標利率提高一整個百分點的可能性進一步升高至33%。

NatWest Markets首席美國經濟學家Kevin Cummins表示，在CPI報告發布後，聯準會沒有理由不再次採取超大規模的升息舉措。我們現在預期聯準會9月將跟進7月大幅升息75個基點，並將11月的升息預測從25個基點提高至再次升息75個基點，並將12月的升息預期從25個基點上修至50個基點，屆時基準利率將升至介於4.25%～4.50%。

●亞幣

在匯市方面，美元持續走強，美元指數繼隔夜大漲1.4%後，目前升至109.9，逼近上周觸及的20年高點110.78。

美元來到144.57日圓附近，稍早前一度升至144.965日圓，仍然徘徊在24年高點（144.99日圓）附近。日本央行堅持超寬鬆貨幣政策，與其他主要央行積極升息以抑制通膨的做法背道而馳，使日圓走勢低迷不振。

新台幣貶破31元兌一美元大關，盤中最低跌至31.156元，創下2019年9月中旬以來最低價。

人民幣兌美元中間價報6.9116，較前一日下跌0.27%，並創下近一周新低。

對風險敏感的澳元上漲0.25%，報0.6750美元，但與隔夜重挫2.26%相比，這樣的反彈顯得相當虛弱無力。

紐西蘭元目前近持平，報0.5997美元。

韓元急貶1.43%，報1,393.5兌一美元，稍早前一度貶至1,395.5，創下2009年3月31日來新低。

加密貨幣「一哥」比特幣繼周二重挫近10%、一度失守20000美元大關後，根據CoinDesk報價，目前比特幣跌8.11%，報20,423.66美元。