國民黨新竹市長參選人林耕仁14日馬不停蹄到南區明湖里懇託拜票，針對BA.5疫情升溫，林耕仁表示，目前政府只採購到BA.1雙價次世代疫苗，民眾都在擔心到底有沒有效，呼籲執政黨不要得過且過、視而不見。

林耕仁14日在市議員徐信芳、議員參選人徐美惠，立委鄭正鈐辦公室副主任黃希聖、里長林汶蓉陪同下，到明湖里懇託拜票，也在重陽敬老前夕訪視90歲林高月娥奶奶，最後到天坡府媽祖廟參拜為市民祈福。

這波BA.5病毒來勢洶洶，許多民眾向林耕仁反映已經打了3劑、甚至4劑，都還是有朋友確診，接下來是否會大流行，讓民眾相當擔心。但林耕仁認為，執政黨卻「落後部署」，目前只採購到BA.1雙價次世代疫苗，不是針對BA.5病毒的最新疫苗。

林耕仁說，許多民眾在問，政府採購的疫苗到底有沒有效？他也批評，這兩天慈濟披露過去採購疫苗受到「勸阻」，讓民眾信心漸失，難道執政黨還要得過且過、視而不見？

此外，慈濟基金會採購疫苗的話題持續延燒，卻有媒體人批慈濟是「中共自己人」。林耕仁說，不久前，王世堅不認同蔡英文力挺林智堅，就被綠營側翼打成「中共同路人」，沒想到同一招又再度出現。

林耕仁也說，眾所皆知當執政黨面對不喜歡的言論，就一律打成「中共同路人」，只要煽動台灣民眾反中情緒，很多問題都會迎刃而解，但民眾早就看透民進黨的招數，不會輕易被操作。