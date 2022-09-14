台灣世界新聞傳播協會公布「2022全國縣市施政滿意度調查」，16縣市中雲林縣長張麗善的施政滿意度榮獲銀獎，與嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐臻蔚、基隆市長林右昌、連江縣長劉增應並列。張麗善今（14日）表示，得到鄉親這樣的肯定，她有一點點感動和欣慰，感謝鄉親用心體會，看見她這段時間的努力和付出。

台灣世界新聞傳播協會今（14日）公布2022年度「22縣市有感施政大調查」，本項調查是每年進行的全國性大規模民調，今年第4屆。

調查內容包括涵蓋治安狀況、經濟發展、交通狀況、環境保護、醫療衛生、社會福利、教育品質、觀光旅遊、藝術文化、幸福感，另外加上防疫表現，共計11個施政面向，是國內針對各縣市施政涵蓋面向最廣的全國性大型民調。縣市長施政滿意度，分成六都、十六縣市兩組評比。

根據台灣世界新聞傳播協會今年最新調查結果，縣市長施政滿意度方面，六都方面，新北市長侯友宜蟬聯冠軍，台南市長黃偉哲居次，兩人贏得金獎。十六縣市方面，嘉義縣長翁章梁、屏東縣長潘孟安贏得金獎；銀獎由嘉義市長黃敏惠、花蓮縣長徐臻蔚、基隆市長林右昌、連江縣長劉增應、雲林縣長張麗善獲得。

張麗善受訪表示，她用心一步一腳印經營縣政，用體卹鄉親的心情擬定福國利民的政策，將心比心去做，不譁眾取寵，她現在下鄉勘查訪視時，鄉親也非常肯定她這段時間以來的努力，不論在社會福利或基礎建設，他們說真的很有感。

張麗善說，雲林縣鄉親比較敦厚、善良，他們慢慢觀察她，就像在看媳婦一樣， 不是只看表面，慢慢看、細細品味。這次得到這樣的肯定，她有一點點感動和欣慰，感謝鄉親用心體會、看到她這段時間的努力和付出，未來會繼續努力。

本次調查由艾普羅行銷市場研究公司執行，針對台灣地區22縣市20歲以上的成人進行電話訪問，調查以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，22縣市個別分層隨機抽樣，訪問期間自2022年7月25日至8月28日止，共成功訪問1萬4048份有效樣本。