國民黨桃園市長參選人張善政農委會研究案遭控抄襲，日前稱有簽保密條款，僅能透露關鍵資訊，引來民進黨桃園市長參選人鄭運鵬質疑「自創說法」。資深媒體人黃暐瀚昨貼出部分合約內容表示，若合約屬實，代表確實有保密規定。對此，張善政今表示，合約條款片段顯示誰說真話、誰說假話，大家自己看得清楚。

張善政今早前往新屋太平洋自行車博物館參訪，並表示太平洋自行車是桃園在地產業，從腳踏車製造起步，創造出自身特色，研發成全球知名品牌，既然是桃園在地的特色產業，就一定要來拜訪。

對於鄭運鵬近來頻繁端出政見牛肉，提名28天拋25項政見，是否因此有危機感？張善政說，選舉就該陸續端出政見，他目前為止也提出不少，例如幸福里程數、育兒顧老、鼓勵青年創業等，呼籲大眾可至官網查看，日後會持續提出政見。

針對近期受關注的農委會研究案，張善政稱有簽保密條款引來質疑，農委會主委陳吉仲稱張與農委會並沒簽終身保密，應是計畫主持人與宏碁間的關係，但黃暐瀚PO出部分合約條文說，若此合約屬實，就真的要農委會同意，宏碁才能公開當年合約。

對此，張善政直言，過去一直向大家報告，他不能說太多，因為要遵守當時合約的保密條款，陳吉仲說沒有此條款，鄭運鵬也說他在迴避，相信大家看到黃暐瀚公布的合約片段，「誰在說真話、誰在說假話，大家自己看得清楚」。