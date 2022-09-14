陸委會主委邱太三7日向北京提出4點宣告，強調不接受「解決台灣」方略。對此，國台辦發言人朱鳳蓮今天（14日）在例行新聞發布會上同樣提出4點回應，批評民進黨擺出緩和的姿態，但實際上只是把問題甩鍋大陸、欺騙世人。

邱太三7日晚間以視訊方式在美國智庫發表演講，針對當前台海情勢，邱太三強調，兩岸政治分歧應以和平方式化解，提到緩減當前台海情勢，他提出4點意見，向北京當局喊話。他並強調，「我們不接受任何『解決台灣、侵犯主權』的所謂政治方略或制度安排」。

朱鳳蓮回應，邱太三的說法實際上是極力掩飾民進黨當局倚美謀獨、抗中保台導致台灣形勢緊張的事實，「顛倒黑白、混淆是非，擺出緩和的姿態來甩鍋大陸、欺騙世人。」

朱鳳蓮也強調4點。首先，世界上只有一個中國、台灣是中國的一部分，從來就是一個國家，哪裡來的所謂主權呢？台灣問題本質是中國內政，兩岸關係的本質是大陸和台灣同屬一個中國，這是任何人、任何勢力都無法改變的歷史和法理事實；民進黨打著所謂民主的幌子，來包裝台獨主張，是根本是站不住腳的

朱鳳蓮表示，第二、大陸一貫主張透過平等協商來實現和平統一，體現一個中國的「九二共識」，就是兩岸相互尊重的政治基礎，民進黨否定「九二共識」就是一手關閉了兩岸平等協商的大門，說明他們根本沒有緩解當前台海緊張形勢、以和平的方式解決政治分歧的誠意。

朱鳳蓮指出，第三、以和平方式實現祖國統一是最符合台灣同胞在內的中華民族整體利益，「一國兩制」是為瞭解決兩岸社會制度和意識形態不同而提出的最具包容性的方案，是和平、善意、民主、共贏的方案。「一國兩制」在台灣的具體實現形式，會充分考慮台灣的現實情況、充分吸收兩岸各界的意見和建議，也會照顧台灣同胞的利益和感情。

朱鳳蓮表示，最後，民進黨不斷謀獨挑釁、拉攏外部勢力，加緊以台制華，是台海局勢緊張的根源，大陸正告民進黨，謀獨挑釁是死路一條，挾洋自重只是自取滅亡。