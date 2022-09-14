搜救人員昨日沿途陸續發現陳男的帽子、鞋子及背包套等。(台中市消防局提供)

今天上午7時45分發現陳男遺體；陳屍在從發現鞋子、帽子處，再下切20米劍竹林內。(台中市消防局提供)

登山法官陳伯均尋獲遺體 疑失足墜落山谷

台北地院法官陳伯均攀登池有山失聯，台中市消防局連夜徵召兩名攀岩專家上山，今天上午7時45分發現陳男遺體；陳屍在從發現鞋子、帽子處，再下切20米劍竹林內。他下巴撕裂傷，臉部擦傷，手部捲曲，仰躺已無生命跡象；搜救人員研判疑因失足墜落山谷，消防局正將遺體打包運送下山。

消防局指出，47歲的陳伯均11日帶著妻小登山，卻在三叉地營區迷路，他當時決定下切探路，並交代妻子，若30分鐘後聯繫不上他就報案。妻子當時在原地等候卻遲遲未見陳伯均返回即報案；搜救人員獲報後，立刻出動救援，卻僅尋獲登山杖及衣物，遲遲未尋獲陳伯均蹤跡。

台中市消防局第二大隊長余易祐說，池有山的山域事故失聯者陳伯均，由蕭添益、洪華駿團隊與消防局第二梯次4位人員，於今天上午7時45分，從發現鞋子、帽子處，再下切20米的劍竹林內，發現陳伯均的遺體；其下巴撕裂傷，臉部擦傷，手部捲曲，仰躺已無生命跡象。

余易祐強調，消防局特請專家繪製一張陳伯均法官的路線圖，及搜救人員尋獲他掉落的藍色登山杖、鞋子及尋獲遺體的位置圖。目前正設法將遺體打包運上稜線，並尋找適合吊掛點，再申請直升機協助運送下山。