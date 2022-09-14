查爾斯為鋼筆漏墨水大發牢騷

民調顯示，英國國王查爾斯三世（King Charles III）登基後，支持度隨著飆漲，但部分哀悼已故女王的民眾警告，他必須效法女王的榜樣，不要隨便發表意見。

據路透13日報導，英國市調公司「輿觀」（YouGov）為《泰晤士報》（The Times）所做的民調顯示，自從73歲的查爾斯登基後，民意支持率大增，而身為王后的卡蜜拉也一樣。

如今有63%英國民眾認為，他會是個好國王，比3月的民調增加了24 個百分點，但有15%的民眾認為，他會表現得很糟，但比6個月前的31%還是好多了。

61歲的湯普森（Patrick Thompson）置身數千計大排長龍，準備在愛丁堡聖吉爾斯大教堂（St. Giles' Cathedral）瞻仰女王儀容的群眾中，語重心長地說，他衷心認為，查爾斯會有極好的表現。不過，他指出，查爾斯必須調適，不要隨便表達個人的政治觀點。湯普森說，查爾斯對氣候等問題雖有先見之明，但他現在得對自己說的話多注意些。

查爾斯是等待繼位時間最久的王儲，在漫長的等待中，他從氣候變遷，建築和另類療法都毫無顧忌地說出自己的看法。對批評者來說，他是在干預和王室無關的政治議題。相對的，女王在位的70多年間，始終不表達個人意見，也從不接受專訪。

然而，支持者說，查爾斯確實是有遠見，早在數十年前，環保和永續等議題還沒成氣候前，他便已提出自己的看法。無論如何，現在他已繼位成為英國國王，他在第一次電視演說中強調，自己的角色現在不同了，將會效法母親的榜樣。