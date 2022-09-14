「登富特」投資控股公司負責人張艷姍，涉嫌以投資外匯、期貨及股票獲利豐厚，保證年利12％至180％，2年就吸金4.5億，投資人因拿不到利息，詢問公司，才知公司早已人去樓空，張女去向不明，向調查局報案。調查局查出張女已潛逃大陸香港遭通緝，已將張女列為「追緝外逃要犯」名單，全面追緝中。

調查局查出，位於台中市西屯區的登富特投資控股份有限公司，於2014年2月20日申請登記營業，宣稱投資外匯、期貨及股票的專業公司，但事實上卻是從事違法吸金。

調查局據報，登富特投資控股股份有限公司、鼎岳資訊管理顧問有限公司負責人張艷姍，涉嫌向中部地區民眾招攬投資，宣稱投資外匯、期貨及股票獲利豐厚，或以借款允以高利率利息，保證提供年利率12％至180％不等的分紅或利息。

之後，張女支付分紅、利息不正常，不少投資人因拿不到利息及本金，向登富特公司詢問，發現公司早已沒有實際營運，且負責人張艷姍去向不明，投資人血本無歸，遂向調查局報案。

調查局介入偵辦後，發現張女早於2018年1月21日搭機潛逃出境到大陸香港，將全案移送台中地檢署偵辦。調查局估計，張女自於2014年至2016年間，吸金總計4億5388萬9200元台幣，涉犯違反《銀行法》罪嫌。

台中地檢署已於今年7月11日對張女發布通緝，並請外交部註銷張女的中華民國護照，調查局將張女列為「外逃追緝要犯」名單，刻全面追緝張女返國歸案。