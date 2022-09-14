起床的第一件事要先吃早餐還是先刷牙，兩派人馬戰翻。牙醫師趙國翔表示，起床後應先刷牙，因為一個晚上過去，嘴裡會有異味與細菌，刷完再吃比較好，但吃完早飯以後，要不要再刷牙，則取決於個人作息，剛吃飽口腔pH值會下降，應等30分鐘以後再刷才不會傷琺瑯質，若平常趕著上班上課，其實可以先漱口、用牙線清潔就好。

牙醫師趙國翔在節目《醫師好辣》上分享，起床後要先吃早餐，還是要先刷牙，他認為應該先刷牙，不管前一天晚上把牙齒刷得多乾淨，睡一覺以後，口腔內會有口鼻分泌物及口腔黏膜上皮組織脫落，多少會產生異味，所以一定要先刷牙再吃早餐。至於吃完以後要不要刷牙，則是看生活作息，如果有空休息30分鐘以上就可以刷，如果不行的話就沒關係。

趙國翔表示，剛吃飽就直接刷牙不好，因為吃完飯的時候，口腔內的pH值會下降，馬上去刷恐會使琺瑯質磨損，因此建議沒有時間的上班族，每天早上吃完早餐以後，只要稍微漱口、用牙線剔牙即可，後續等到中午吃飽、休息滿30分鐘以後再刷牙就好。因為不是刷牙次數越多就越乾淨，主要還是要刷對方法。

趙國翔指出，一位23歲的年輕女患者剛出社會工作很忙，每天只刷一次牙，而她刷牙的時間點也蠻特別的，她只會在早上起床的時候刷牙，因為她希望上班之前的口腔沒有異味，結果來診所檢查，全口28顆牙齒蛀掉了11顆，超過1/3的蛀牙率非常驚人。

趙國翔也說，牙齒只要接觸食物殘渣就要好好清潔，否則細菌會利用這些食物殘渣，變成所謂的牙菌斑，而牙菌斑的生成只需要4到8小時，因此睡了一晚以後，牙菌斑可能就已經出現了，而牙菌斑會不斷產生細胞毒素侵蝕牙齒，造成蛀牙。

趙國翔表示，另一個極端的案例，是一位患者每天刷4次牙齒，可是他來檢查的時候，竟然還是有7至8顆蛀牙，而且下排牙齒內側都是牙結石，這是因為對方雖然刷了很多次，但都沒有用對方法，把每個角落都好好的刷過，所以次數多也一樣蛀牙。