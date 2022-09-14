俄羅斯總統普丁昨（13）日簽署命令，任命副外交部長莫古洛夫（Igor Morgulov）為新任駐中國大使。據報導，莫古洛夫有多年在中國工作的經驗，曾被俄媒形容為「中國通」。此前三任俄駐中大使在擔任這一要職前，也曾與中國有過交集。

《新京報》旗下「外事兒」公眾號報導，據俄羅斯國家杜馬（議會下院）國際事務委員會官網介紹，莫古洛夫畢業於莫斯科國立大學亞非學院，能說流利的中文和英文。此前，有俄媒形容，莫古洛夫有多年在中國工作的經驗，是一名「中國通」。

據塔斯社報導，莫古洛夫自1991年開始在俄羅斯外交部工作。2006年至2009年，他擔任俄羅斯駐中大使館公使銜參贊。2011年，莫古洛夫被任命為俄羅斯外交部副部長。

莫古洛夫2012年在接受《人民日報》採訪時曾表示，俄中關係持續強勁發展，達到了前所未有的高水平。這種關係可以成為21世紀國與國之間關係的典範。俄中全面戰略協作夥伴關係已成為促進地區與國際安全的重要的積極因素。

莫古洛夫今年接受俄新社採訪時表示，過去近30年來，與中國發展戰略夥伴關係的路線是俄羅斯聯邦的一貫對外政策。他說，俄中關係處於史無前例的高水平，兩國友好已有數百年傳統，雙邊合作基於兩國根本利益的重疊和高度互信，因此未受到外部形勢變化的影響。