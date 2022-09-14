台股盤中重挫250點，和大(1536)挾帶營運成長動能，盤中逆勢大漲將近6％，股價創下去年11月以來新高，法人推估第三季營收將達20億元，連兩季創下新高，而在匯率有利以及產品報價調漲等因素，將帶動2023年起未來10年的年複合成長率可達10～15％。

和大8月營收再創歷史高，達到7.02億元，年增12.3％，也是首次營收突破7億元，主要是因B客戶強勁需求，接單滿載，加上陸續向客戶調漲報價所致。

由於最大客戶B公司更多外包訂單，且美系電動車大廠柏林與德州廠量產，也推出轎車與SUV以外的電動車款，釋出的訂單將完全填補去年第四季上海廠零組件供貨終止的缺口，使得和大接單暢旺。

和大也在第三季持續調升售價，但運輸成本壓力緩解、廠房稼動率提高及台幣貶值，獲利率將持續轉佳，法人估計下半年EPS接近1元水準。公司業務發展成正向發展，法人預期營運將逐季成長，2023年營收估年增1成，毛利率有望提高到29％，獲利遠優於營收成長幅度。