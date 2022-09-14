美國8月消費者物價指數(CPI)年增率8.3%，稍微降溫，但仍高於市場預期的8.1%，聯準會(Fed)可能放緩緊縮政策的希望落空，預估於下周再升息75個基點(3碼)，令市場恐慌再起，標普500指數11大類全面重挫，蘋果、Meta等重量級科技股倒地，道瓊指數成分股也全黑，周二美股四大指數皆墨，結束連漲4天的反彈升勢，道瓊狂瀉1276點或3.94%，創下2020年6月11日、新冠疫情高峰期以來最大的單日百分比跌幅，那指、費半也大跌5.16%、6.18%，道瓊也創7月18日以來收盤新低。

台股周三開跌199.22點報14695.19點，隨後跌幅更擴大至371.71點，摔到14522.7點，但台積電(2330)率電子略縮小跌幅，大盤開盤不到半小時即收回失守的14600疆土，不過仍維持200點以上跌點。截止上午11時，加權指數下跌245.13點或1.65%，報14649.28點；櫃檯指數1.53點或0.78%，報193.72點。

台股ADR周二全跌，台積電、聯電、日月光ADR皆大跌約4%。周四將除息的台積電開跌14.5元報478.5元，一度下探至476元，大跌17元，市值縮水4408億元至12兆3428億元，然吸引撿便宜買盤，股價略回升至482.5元，仍跌近2.5%。聯電(2303)、力積電(6770)也跌約2%，聯發科(2454)早盤最低觸及602元，陷入600元保衛戰，目前也略回神、跌逾2%。日月光投控(3711)則大跌3.5%以上。ABF三雄慘綠，南電(8046)摔225.5元創近一年半以來新低，景碩(3189)、欣興(3037)亦大跌3.5%超過。

高價股方面，股王信驊(5274)早盤一度大跌4.95%至2015元，盤中跌幅收斂，拚回2100元關卡；而股后大立光(3008)最低達1885元，雖然隨後1900元失而復得，但跌幅仍超過3%。旭隼(6409)、力旺(3529)拉回平盤震盪，世芯-KY(3661)更翻紅向上衝，逆勢上漲近3%。兩檔800俱樂部祥碩(5269)、AES-KY(6781)則雙雙下挫約3%，AES-KY更一度摔下800元大關。

正新(2105)受惠大陸車市回穩，下半年營運可望較去年同期大躍進，周三股價續衝逾3%，飆上37.3元之九個半月高價，帶領橡膠類指翻紅上漲逾1%，成為上市類股唯一紅盤。水泥、紡織、電纜、生醫均跌幅小於0.5%。萬海(2615)、陽明(2609)跌幅超過0.5%，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)下跌近2%，航運股由散裝當道，裕民(2606)、慧洋-KY(2637)、四維航(5608)、台航(2617)、中航(2612)帆揚走紅。生醫族群也見零星點火，業績題材的台生材(6649)強漲7%以上，晶宇(4131)盤中強勢大漲創高，益得(6461)、馬光-KY(4139)、亞諾法(4133)、達爾膚(6523)、和康生(1783)、智擎(4162)等個股均紅通通，族群股王藥華藥(6446)也拉抬近半根漲停。

鋼鐵、金融下跌超過1%，塑膠、其他電子下跌1.5%，遜於大盤表現，玻陶、電子、百貨、半導體更大跌2%以上，其中電子成交占比略降，失守6成比重。

美國國會將審議「台灣政策法」草案，恐有通膨及地緣政治風險干擾股市，而美股周五也將迎來四巫日，是個股選擇權及期貨、指數選擇權、期貨結算的大日子，統計數據顯示，在此期間美股波動偏高、下跌機率大。法人評估，聯準會鷹派升息影響資本市場流動性，以及上述兩因子，台股建議暫時觀望，操作上建議短線進出，嚴控持股水位。元富投顧也指出，聯準會恐怕無法啟動下一波的降息循環，美股重挫下，台股只能在萬四、萬五區間波動，靜待通膨下降，景氣再次循環向上。

分析師王兆立指出，研判台股中長線將呈現幅度較大的箱型整理，靜待10月企業公布第3季財報及後市展望。台新投顧副總經理黃文清亦提出，目前大盤來回整理，表現相對有撐的個股，大部分集中在蘋概股、半導體先進製程、車用電子、電動車、汽車零組件等族群，建議投資人，若想逢低進場，選股時須留意企業與產業的未來發展性。