台灣世界新聞傳播協會今天公布「2022全國縣市施政滿意度調查」，台南市長黃偉哲施政滿意度高達80.3％。（本報資料照片）

台灣世界新聞傳播協會今天公布「2022全國縣市施政滿意度調查」，台南市長黃偉哲施政滿意度高達80.3％奪下金獎，其中，防疫、觀光旅遊、藝術文化3項指標為六都第一，包括治安、環境保護、醫療衛生、觀光旅遊、防疫表現、城市幸福感等8面向奪下金獎，他客氣為自己打60分，但給團隊打了90分。

縣市首長任期即將屆滿，這項民調結果也被視為是縣市首長的期末考成績單，台南市長黃偉哲整體施政滿意度高達80.3％，而市府團隊在各項指標也有優異表現，其中，又以醫療衛生滿意度最高，為88.1％，其次防疫表現有83.6％滿意度，城市幸福感也高達86.3％；在觀光旅遊、藝術文化、醫療衛生及環境保護4個施政面向，連續2年蟬聯金獎；治安狀況今年也拿到金獎，經濟發展、交通狀況及教育品質等3項則獲銀獎，總計8金3銀，在六都排名第2。

黃偉哲今天北上領獎，他表示，這個民調結果是對執政團隊在過去3年多來的肯定，他維持一貫謙稱「給自己打60分，給團隊打90分」，能跟市府團隊共事是他的榮耀，尤其這些年防疫工作要感謝市民配合支持，還有許多第一線醫護人員努力，台南市民確診率低於全國平均，也是六都最低，這不僅是一個數字而已，而是維護市民健康有實質上的效果。

面對年底選戰在即，他也強調，民調對他而言，是自我鞭策的工具，不是選戰自滿的工具，如果民調不錯，會自我勉勵更加努力，如果民調不好，則要更加努力自我鞭策、努力打拚，但他也重申，「選戰跟市政還是分開一點比較好」。