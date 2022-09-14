「2022台灣國際兒童影展」全國巡迴活動14日首站至羅東，精選12部影片在9月14日至17日於羅東展演廳放映。（羅東鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

「2022台灣國際兒童影展」全國巡迴活動14日首站至羅東，精選12部影片在9月14日至17日於羅東展演廳放映；今上午9時羅東鎮長吳秋齡帶領北成國小200位小朋友，共同揭開羅東場序幕，吳秋齡表示，希望透過電影，讓小朋友培養國際觀、拓展視野，17日最後1天持所有場次的票根還能參加抽獎活動。

2020年開始舉辦台灣國際兒童影展在羅東的活動，去年因疫情關係而停辦，今年再度與公視合辦，主題為「未來旋轉門」，9月14日至17日在羅東鎮展演廳播放，共8個場次，精選11個國家、共12部電影，映後有教育專家與觀眾的座談，讓孩子更理解影片涵義，藉此拓展想像與國際視野。

羅東鎮公所說明，該影展採免費入場，電影票券即日起至9月16日，每天上午9時至12時、下午1時至5時，在公所的觀光發展所開放索取，每場次最多可容納500人觀賞；9月17日閉幕式下午3時10分有舉辦抽獎活動，凡持有8場次的所有票根即可參加，最大獎有2台55吋電視跟其他周邊優質獎品。

此次選片多元化，來自丹麥的開幕片《小魔術師的初戀》，講述主角小布初次面對青澀戀愛的追尋，生動刻劃兒童情愛和生離死別、漸漸理解生命得失的過程；另，《88海水浴場》藉由父子間的相處探討親子關係；其他優質作品期盼帶領孩子激發想像力，思考未來的多元可能性。

公視行銷推廣組長池文騫表示，「台灣國際兒童影展」今已邁入第十屆，每年都在台北舉辦，對於其他縣市小朋友沒機會觀看感到可惜，遂搭配各地巡迴活動，把優質好看的影片帶到各縣市與孩子們分享；身為羅東囝仔回到家鄉，將羅東設為全國首站，感謝羅東鎮長提供這麼好的資源給大家。

吳秋齡表示，今影展正式開始，公視精心挑選的12部的電影都是國際型的，院線片看不到的，讓小朋友們認識更多元的文化，對未來充滿更多的想像力與創造力；在映後也有邀請專家針對影片作精闢的講解，讓看電影的同學能了解真正影片的意涵，希望透過影片的觀賞，能夠培養孩子們國際觀、拓展更寬闊的視野。