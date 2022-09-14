台灣世界新聞傳播協會14日公布2022全國縣市施政滿意度調查，其中台中市長盧秀燕在縣市長施政滿意度贏得銀獎，還在11個施政項目中以9項金獎傲視全台。台中市副市長令狐榮達致詞表示，感謝台中市民肯定，未來市府團隊會持續努力，並在治安觀感上持續精進。

全國縣市施政滿意度調查今年邁入第4屆。調查內容除了縣市長施政滿意度之外，更涵蓋治安狀況、經濟發展、交通狀況、環境保護、醫療衛生、社會福利、教育品質、觀光旅遊、藝術文化與幸福感，另外加上防疫表現，共計11個施政面向。

其中台中市長盧秀燕在縣市長施政滿意度贏得銀獎，並於經濟發展、交通狀況、醫療衛生、社會福利、教育品質、觀光旅遊、藝術文化、防疫表現及幸福感等施政面向上獲金獎，環境保護則獲銀獎。

代替盧秀燕前來受獎的令狐榮達說，非常感謝台中市民給市府團隊9項金獎、2項銀獎，雖然沒在治安狀況獲得青睞，但在數據上台中犯罪率是最低，並在掃黑、打詐等4項目都很高，只是觀感上還有努力空間，而PM2.5指數也從21降至12.8，低於全國標準，成為中南部第一個合乎全國標準的縣市。

令狐榮達說，盧秀燕上任以來秉持「開不了工要開工，完不了工要完工」的精神來推動市政建設，任內包括捷運開通、中央公園、國際會展中心等台灣電影中心落成，未來還有巨蛋等，在施政滿意度上進步幅度極高，是歷任市長裡面排名第一，但市府團隊仍有進步空間，未來會繼續為市民努力。

本次調查由艾普羅行銷市場研究公司執行，電訪台灣22縣市20歲以上成人，調查以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，22縣市個別分層隨機抽樣，以尾數2位隨機方式取代，以涵蓋未登記的住宅電話。

訪問期間7月25日至8月28日止，成功訪問1萬4048 份有效樣本，資料依照各縣市民眾之性別、年齡、鄉鎮市區母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，除連江縣外，皆在95％信心水準下，個別縣市抽樣誤差介於正負3.5至4.0百分點間。