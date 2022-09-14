年底台北市長選戰激烈，國民黨台北市長參選人蔣萬安持續緊咬疫苗相關議題做政治攻防，針對民進黨台北市長參選人陳時中稱對於疫苗問題遭到政治攻防，「有一點心冷」，蔣萬安認為，陳時中是用心冷來掩飾心虛。陳時中今天（14日）回應，「我想蔣萬安有點詞窮了，所以不斷反覆用攻擊語言，應該提出新的市政、新的事實來討論」，希望蔣萬安提出的政見要讓民眾看得懂，並表示他看不懂蔣萬安提出的「三支箭」新創政策。

陳時中之間受訪時表示，知道疫苗議題一定會被做政治攻防，但沒想到會冷酷到這情況，這不可能貪汙，之後也會證明價格沒有買貴，他坦言「有點心冷」。

蔣萬安今天早上在士林掃街時回應，陳時中受訪卻沒幫先前碰上採買困難的慈濟說話，還指控慈濟基金會執行長顏博文被人利用，痛批陳時中竟用心冷來掩飾心虛，讓人民感到心痛。

陳時中則隔空在木柵參與活動時反擊，蔣萬安有點詞窮了，所以不斷反覆用攻擊語言，應該提出新的市政、新的事實來討論，他說，他相當注意蔣萬安的政見，但蔣萬安的「三支箭」新創政策，不只自己看不懂，連請教了各方專家也不了解此政策的意涵和精隨。