楊丞琳日前在大陸綜藝節目上自曝小時候生活困苦、沒吃過海鮮、自稱廣東人等言行，未料遭綠營及其側翼出征，引起軒然大波。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（14日）在例行記者會中，批評民進黨政客只會靠耍嘴皮子來轉移焦點、煽動對立。

朱鳳蓮表示，「憶苦思甜」是兩岸民眾品味人生經歷，經常會有的一個情懷。這麼簡單的事情，民進黨當局一些政客蜂擁而上借題發揮、冷嘲熱諷、大做文章，但是台灣民眾關心的問題反而三緘其口，說明他們只會靠耍嘴皮來轉移焦點、煽動對立。

朱鳳蓮表示，大陸落實同等待遇，歡迎台灣文藝工作者赴大陸，不少台灣演藝人員積極參與大陸廣播影視節目創作，參與熱門影視劇演出、或是在綜藝節目都有精彩表演，在大陸收穫千萬粉絲。

朱鳳蓮表示，在大陸發展的藝人主動承擔社會責任，關注時事，熱心公益傳播正能量，對此大陸充分肯定。上周四川瀘定地震發生之後，數十位台灣演藝人員通過社交媒體幫忙加油，這是非常好的。