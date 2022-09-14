選戰逼近，國民黨高雄市長參選人柯志恩昨(13日)舉辦 「3箭齊發，家族集結」發布記者會，宣布射出政見、社群、宣講3箭。國民黨發言人李明璇昨在臉書指出，以「恩情、家、心」等元素，來作為競選的主軸，凡事親力親為，才能更貼近民心，才不會政見被問 還要旁邊的人回答，吃個飯還要誤用別人的照片。資深媒體人趙少康也現身留言，「既感恩又用心」，獲得超過300個讚。

李明璇指出，這次的主視覺設計都是由優秀的團隊發想，Logo的設計理念以「恩情、家、心」等元素，來作為競選的主軸，因為高雄是我們熱愛的家，唯有感恩，唯有用心，才能讓遊子返鄉，唯有為人民拚好日子，才能讓高雄變成更多人的第二個家。

李明璇更說，「感恩」所以惜福，「用心」所以事必躬親，凡事親力親為，才能更貼近民心，才不會政見被問 還要旁邊的人回答，吃個飯還要誤用別人的照片。對此，趙少康也現身留言，「既感恩又用心，柯志恩加油」。其他網友亦留言表示，「意象不錯，加油」、「很棒的視覺設計」、「鮮明、清純、有料」、「加油！女力報到」。