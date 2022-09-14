年底桃園市長選戰呈「四腳督」態勢，引發各界關注。一份最新民調顯示，國民黨張善政以40.39%支持度領先民進黨鄭運鵬的38.18%，無黨籍的鄭寶清以7.88%排名第三，民眾黨的賴香伶則以6.37%墊底；張善政與鄭運鵬的差距僅2.21個百分點，陷入「激烈拉鋸戰」。此消息引熱議，不少網友卻對此結果存疑，認為綠營在桃園爭議連爆，鄭運鵬的支持度應沒那麼高，有人更直言「見鬼了？」

《菱傳媒》今日（14）公布桃園市長支持度最新網路民調，張善政為40.39%、鄭運鵬38.18%、鄭寶清7.88%、賴香伶6.37%、尚未決定4.86%、不會去投票2.32%。張善政僅以2.21個百分點險勝鄭運鵬，雙方呈激烈拉鋸戰，選情相當緊繃。

該民調以政黨傾向進行分析，藍綠呈現「各自歸隊」的態勢。有高達94.94%的國民黨支持者表示會投給張善政，民進黨支持者也有高達91.79%表態會支持鄭運鵬；中立選民部分，表示支持張善政者為41.23%，支持鄭運鵬者為25.65%。

此結果引發熱烈討論，網友湧入《yahoo!新聞》與臉書相關連結留言：「民進黨桃園自爆成這樣還有這麼高，見鬼了？」「這是講真的還是講假的啊？我們生活在平行時空？」「乾脆寫民調99%算了，笑死」、「讓大家看看挺抄襲的下場究竟為何？」「時間會證明一切」、「張善政還是太佛系了，真的別以為躺著就會贏」、「張善政如果還不贏，真的不知該說啥了」。