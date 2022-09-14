學生們將倉以接力的方式傳遞給站在柴窯內的師傅。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

國中生發揮巧思在手拉胚胚體畫上日月潭纜車、茶葉等圖文。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣魚池鄉日月潭不僅是紅茶的故鄉，其澀水出產的白仙土透過柴燒燒製的陶藝品相當有特色，魚池鄉農會預計今年的特等紅茶將貯藏在澀水窯出產的茶倉，13日特地邀魚池國中學生參與茶倉入窯活動，還請陶藝師張永裕、蘇文凱指導手拉胚，體驗學生說：「我已經來很多次，手拉胚很好玩。」

魚池鄉農會理事長劉啟行說，每年農會都將獲特等獎的四款日月潭紅茶貯藏在茶倉，保存一段時間再上市，由於在地的澀水窯是知名窯坊，是資深的陶藝師陳雄鎮坐陣，該窯廠以優質的白仙土製作陶藝品，再透過柴窯燒製，木柴燃盡後產生的灰燼，成品外表變化萬千，所以今年特地在澀水窯訂製在地最優質的茶倉，貯藏最優質的日月潭紅茶。

魚池鄉農會向澀水窯訂製的茶倉，13日舉行入窯儀式，特地邀魚池鄉國中的學生一起參與，學生們排隊將一個個茶倉，以接力的方式傳遞給站在柴窯內的師傅，再由師傅依經驗依序放置柴窯內，讓茶倉準備接受1200多度的高溫淬煉成獨一無二的藝術品，此外也讓學生體驗手拉胚，希望這項傳統技藝能薪火相傳。

魚池國中校長劉民專表示，魚池鄉的日月潭紅茶舉世聞名，曾受日本天皇青睞，因此學校長期推展紅鑚計畫，讓學生學習品嚐紅茶、製作紅茶，了解在地農產品，這次則帶學生到澀水陶發源地體驗手拉坏，不管是紅茶或澀水陶，有朝一日都能有人接棒。

體驗的學生在陶藝師指導下玩手拉胚，再發揮巧思在胚體畫上日月潭纜車、茶葉等圖文。女學生王慈賢說：「我已經已來很多次，手拉胚很好玩。」男同學王瞬豪則說，透過這一堂課才發現故鄉有這麼棒的陶土原料，還能親自體驗實作，不僅有趣也深具意義。